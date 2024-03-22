Giriş Tarihi: 22.03.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
22:51
İBB'den tepki çeken program! LGBT destekçisi ismi sahneye çıkardı: "Dalga geçercesine sözde Ramazan etkinliği"
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Ramazan Etkinliği" adını verdiği konser programı büyük tepki çekti. İBB, LGBT destekçiliğiyle bilinen Gaye Su Akyol'u Kadıköy Festival Park'ta sahneye çıkardı. Vatandaşlar skandala, "Toplum ve değerlerinden uzaksınız, dalga geçercesine sözde Ramazan etkinliği" sözleriyle tepki gösterdi.