İBB'den tepki çeken program! LGBT destekçisi ismi sahneye çıkardı: "Dalga geçercesine sözde Ramazan etkinliği"

LGBT'YE VERDİĞİ DESTEKLE BİLİNİYOR!

Gaye Su Akyol verdiği bir röportajda toplumsal cinsiyet normlarını reddettiğini ve LGBT'ye destek çıktığının mesajını açık biçimde vermişti. Akyol, "Kendimi bir cinsiyet üzerinden tanımlamayı da reddediyorum, bu benim kimliğimin öncelikli parçası değil, yalnızca bir detay. Kadın olmam hiçbir şeyin önündeki engel ya da kolaylaştırıcı güç olamaz, keza erkek ya da LGBTİ birey olmak da öyle. Bunun için mücadele ediyorum. Baskının üzerimde normalleştirilmesine izin vermiyorum. Kolay değil ama direnmek, varlığımla tüm dünyaya meydan okumak, toplumsal cinsiyet normlarını reddetmek, dokunduğum her şeye bunun parçacıklarını bulaştırmak için yaşamak beni tamamlanmış hissettiriyor. Bu güç hepimizin içinde var!" ifadelerini kullanmıştı.