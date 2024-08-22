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Haberler Galeri İBB’den Vaniköy’de lüks villa inşaatına izin: Çevre, Şehircilik Bakanlığı harekete geçti!
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:06

İBB’den Vaniköy’de lüks villa inşaatına izin: Çevre, Şehircilik Bakanlığı harekete geçti!

İstanbul Üsküdar'daki Vaniköy'de örgüt üyesi Adnan Oktar'a ait villanın yıkımı yapıldı. Bir Rus iş insanı tarafından satın alındığı iddia edilen ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluğundaki bölgede başlayan villa inşaatı tepki çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın harekete geçmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ancak ekiplerin bölgeye girişi engellendi!

MUSTAFA BAKIRHAN
İBB’den Vaniköy’de lüks villa inşaatına izin: Çevre, Şehircilik Bakanlığı harekete geçti!

İstanbul Üsküdar'daki Vaniköy sırtlarında İBB'nin sorumluluğundaki Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolündeki arazide ağaçların da kesilerek inşaat yapılması büyük tepki çekti.

İBB’den Vaniköy’de lüks villa inşaatına izin: Çevre, Şehircilik Bakanlığı harekete geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur, kaçak olduğu iddia edilen inşaatla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

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İBB’den Vaniköy’de lüks villa inşaatına izin: Çevre, Şehircilik Bakanlığı harekete geçti!

BÖLGE İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA

Batur açıklamasında, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü'müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" denildi.

İBB’den Vaniköy’de lüks villa inşaatına izin: Çevre, Şehircilik Bakanlığı harekete geçti!

EKİPLERİ İÇERİ ALMADILAR

Saat saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yapmak istedi.

İBB’den Vaniköy’de lüks villa inşaatına izin: Çevre, Şehircilik Bakanlığı harekete geçti!

Ancak inşaata gelen bir minibüs de yol ortasına bırakılarak ekiplerin geçmesine engel olundu. Ekipler yaya olarak olay yerine yürümek istediğinde ise Ancak inşaat görevlileri, inşaat alanına giren yoldaki demir kapıyı kapattı.

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