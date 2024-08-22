Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
13:06
İBB’den Vaniköy’de lüks villa inşaatına izin: Çevre, Şehircilik Bakanlığı harekete geçti!
İstanbul Üsküdar'daki Vaniköy'de örgüt üyesi Adnan Oktar'a ait villanın yıkımı yapıldı. Bir Rus iş insanı tarafından satın alındığı iddia edilen ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluğundaki bölgede başlayan villa inşaatı tepki çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın harekete geçmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ancak ekiplerin bölgeye girişi engellendi!