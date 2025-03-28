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Haberler Galeri İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 6’sı yurt dışına kaçan 11 firari aranıyor! İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 28.03.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 06:21

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 6’sı yurt dışına kaçan 11 firari aranıyor! İşte o isimler...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen 6'sı yurt dışına kaçtığı belirlenen toplam 11 firari isim aranıyor. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre, suç örgütünün tepe kadrosunda olduğu belirlenen Emrah Bağdatlı ve Merthan Açıl'ın da aralarında bulunduğu o isimler ve haklarındaki suçlamalar şöyle:

YUSUF ÖZDEMİR
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 6’sı yurt dışına kaçan 11 firari aranıyor! İşte o isimler...

Emrah Bağdatlı (yurt dışı firar): Bir dönem basın sektöründe kameraman olarak çalıştığı öğrenilen Emrah Bağdatlı'nın, sahibi olduğu "Şimdi Yapım ve Değişik Hikâyeler" isimli şirketleri ile İBB iştiraklerinden yüklü miktarda ihaleler aldığı belirlendi. Bağdatlı, söz konusu ihalelerde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor, Murat Ongun'un kasası olarak gösteriliyor.

İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 6’sı yurt dışına kaçan 11 firari aranıyor! İşte o isimler...

Merthan Açıl (yurtdışı firar): 2023 yılında Creative Media isimli reklam şirketini satın alan ve sonrasında Kültür AŞ'den çeşitli ihaleler alan Merthan Açıl, bu ihalelerde usulsüzlük yapmakla ve suç örgütüne para aktarmakla suçlanıyor.

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İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 6’sı yurt dışına kaçan 11 firari aranıyor! İşte o isimler...

Ali Gül (firar): Gül İnşaat'ın sahibi olan Ali Gül, 2024'te Büyükçekmece Belediyesi'nde başkan yardımcısı da dahil toplamda 22 kişinin gözaltına alındığı temelsiz villalar soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasındaydı. Ali Gül, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de ortak yaptıkları inşaatlarda usulsüz işlemler yapmakla suçlanıyor.

İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 6’sı yurt dışına kaçan 11 firari aranıyor! İşte o isimler...

Zafer Gül (firar): Gül İnşaat'ın sahibi Ali Gül'ün kardeşi olarak soruşturma dosyasında yer alan Zafer Gül, Ali Gül ile aynı suçlarla suçlanıyor.

İnan Boztaş (firar): Crea Ajans isimli şirketin sahibi olan İnan Boztaş, İBB iştirakleri Medya AŞ ve Kültür AŞ'den aldığı ihalelerde yolsuzluk yapmak ve suç örgütü üyesi olmaktan suçlanıyor.

İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 6’sı yurt dışına kaçan 11 firari aranıyor! İşte o isimler...

İrfan Karakaş (yurt dışı firar): Square Group isimli reklam şirketinin sahibi olan İrfan Karakaş, İBB'ye ait açık hava reklam alanlarındaki ihalelerden yolsuzluk yapmak ve suç örgütü üyesi olmaktan suçlanıyor.

Kaan Ketenci (yurt dışı firar): Suç örgütü üyesi olmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve yolsuzluktan suçlanıyor.