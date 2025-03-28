İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 6’sı yurt dışına kaçan 11 firari aranıyor! İşte o isimler...

Emrah Bağdatlı (yurt dışı firar): Bir dönem basın sektöründe kameraman olarak çalıştığı öğrenilen Emrah Bağdatlı'nın, sahibi olduğu "Şimdi Yapım ve Değişik Hikâyeler" isimli şirketleri ile İBB iştiraklerinden yüklü miktarda ihaleler aldığı belirlendi. Bağdatlı, söz konusu ihalelerde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor, Murat Ongun'un kasası olarak gösteriliyor.