Giriş Tarihi: 28.03.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
06:21
İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 6’sı yurt dışına kaçan 11 firari aranıyor! İşte o isimler...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen 6'sı yurt dışına kaçtığı belirlenen toplam 11 firari isim aranıyor. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre, suç örgütünün tepe kadrosunda olduğu belirlenen Emrah Bağdatlı ve Merthan Açıl'ın da aralarında bulunduğu o isimler ve haklarındaki suçlamalar şöyle: