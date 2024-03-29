Ic Enterra halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Ic Enterra kaç lot verir? ENTRA borsa işlem tarihi

Ic Enterra halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu trend aramalar listesinde yerini aldı. ENTRA borsa koduyla işlem görecek şirket son gününde taleplerini almaya devam ederken borsa işlem tarihi ile de araştırmalara konu oldu. 369 milyondan fazla lot dağıtan Ic Enterra kaç lot verir merak konusu. Peki; Ic Enterra halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var?