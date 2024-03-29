Ic Enterra halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Ic Enterra kaç lot verir? ENTRA borsa işlem tarihi

Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
07:15
Ic Enterra halka arz sonuçları talep toplama tarihlerinin son gününde yatırımcıların araştırmalarına dahil oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile belirlenen detaylarda 29 Mart olan son talep tarihi sonrası 'Ic Enterra kaç lot verir' sorusu en çok araştırılanlar arasında. Öte yandan son günü değerlendirmek isteyenler şirketin hisse fiyatı, banka ve lot bilgisi noktasında halka arz takvimine yöneldi. Peki; 2024 Ic Enterra halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, ayrıntılar...