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Haberler Galeri Ic Enterra halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Ic Enterra kaç lot verir? ENTRA borsa işlem tarihi
Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 07:15

Ic Enterra halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Ic Enterra kaç lot verir? ENTRA borsa işlem tarihi

Ic Enterra halka arz sonuçları talep toplama tarihlerinin son gününde yatırımcıların araştırmalarına dahil oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile belirlenen detaylarda 29 Mart olan son talep tarihi sonrası 'Ic Enterra kaç lot verir' sorusu en çok araştırılanlar arasında. Öte yandan son günü değerlendirmek isteyenler şirketin hisse fiyatı, banka ve lot bilgisi noktasında halka arz takvimine yöneldi. Peki; 2024 Ic Enterra halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, ayrıntılar...

Ic Enterra halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Ic Enterra kaç lot verir? ENTRA borsa işlem tarihi

Ic Enterra halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu trend aramalar listesinde yerini aldı. ENTRA borsa koduyla işlem görecek şirket son gününde taleplerini almaya devam ederken borsa işlem tarihi ile de araştırmalara konu oldu. 369 milyondan fazla lot dağıtan Ic Enterra kaç lot verir merak konusu. Peki; Ic Enterra halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var?

Ic Enterra halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Ic Enterra kaç lot verir? ENTRA borsa işlem tarihi

IC ENTERRA HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TAMAMLANIYOR

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arzında 3 gün boyunca talep topladı. 27 Mart itibarıyla alınmaya başlanan talepler 29 Mart itibarıyla bugün son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket ENTRA borsa kodu ile işlem görecek.

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Ic Enterra halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Ic Enterra kaç lot verir? ENTRA borsa işlem tarihi

IC ENTERRA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 27-28-29 Mart 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 369,565,717

Hisse Fiyatı: 10 TL

Bist Kodu: ENTRA

Halka Arz Büyüklüğü: 3,69 Milyar TL

Ic Enterra halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Ic Enterra kaç lot verir? ENTRA borsa işlem tarihi

Yıldız Pazar'da işlem görecek Ic Enterra halka arz yüzde 20.03 halka açıklık oranı ile gündemde. Şirketin aracı kurumu ise Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.

Ic Enterra halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Ic Enterra kaç lot verir? ENTRA borsa işlem tarihi

IC ENTERRA KAÇ LOT VERİR?

Olası paylar şöyle:

- 2.1 Mlyon katılım ~ 132 Lot (1320 TL).

- 2.5 Mlyon katılım ~ 111 Lot (1110 TL).

- 2.9 Mlyon katılım ~ 96 Lot (960 TL).

- 3.3 Mlyon katılım ~ 84 Lot (840 TL).

- 3.7 Mlyon katılım ~ 75 Lot (750 TL).

- 4.1 Mlyon katılım ~ 68 Lot (680 TL).

- 4.5 Mlyon katılım ~ 61 Lot (610 TL).

- 4.9 Mlyon katılım ~ 57 Lot (570 TL).

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