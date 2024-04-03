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Haberler Galeri İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ilanı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları belli mi?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 09:06

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ilanı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları belli mi?

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 1608 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. 3 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birçok hizmet birimi için yeni kadro açıldı. Büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında yapılacak olan personel alımında 2022 yılı KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanları dikkate alınacak. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ilanı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları belli mi?

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı için beklenen kara yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı'na ait ilana göre Bakanlık tarafından merkez ve taşra teşkilatında görev alacak 1608 personel alınacak. İlana dair detaylar yayımlandı. İlana başvuru yapmak isteyenler "İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?" araştırmalarına başladılar. İşte detaylar…

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ilanı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları belli mi?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Yayımlanan ilana göre başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.

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İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ilanı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları belli mi?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak. Alımlar, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ilanı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları belli mi?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından yada ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile başvuru şartlarının açıklanması bekleniyor. Açıklandığında yer vereceğiz.

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ilanı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları belli mi?
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