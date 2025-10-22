İddianamede yer aldı: Zeydan Karalar rüşvet için İstanbul’a gitmiş

Bu bakımdan örgüt lideri Baki N.'nin ihale alma ve almaya devam etmek için belirlediği, belediye yöneticileriyle karşılıklı anlaşma kapsamında para verdiği, bu bakımdan örgüt lideri şüpheli Baki N.'nin şüpheli Zeydan K. ile yaptığı görüşmeden sonra Zeydan K.'nin yönlendirmesiyle, belediyede temizlik işlerinden sorumlu şüpheli Özcan Z.'nin 11 farklı tarihte şüpheliler Tekin S. ve Adnan Tan D. aracılığıyla toplamda 4 milyon 550 bin lirayı rüşvet olarak verdiği, şüpheli Tekin S.'nin alınan beyanında paraların rüşvet parası olduğunu bilerek teslim aldığı ve şüpheli Özcan Z.'ye teslim ettiği anlaşıldığından Baki N.'nin rüşvet verme eylemine iştirak ettiği, eylemlerde şüpheli Özcan Z. ile şüpheli Adnan Tan D.'nin birlikte olduğu, paranın da Adnan Tan D.'nin hesabına gönderildiği dikkate alındığında bu tarihli para teslim etme eylemini şüpheli Adnan Tan D.'nin gerçekleştirdiği anlaşıldığından şüphelinin de örgüt lideri Baki N. ile rüşvet verme eylemine iştirak ettiği, şüpheli Özcan Z.'nin himayesinde çalıştığı şüpheli Zeydan K.'nin örgüt lideri Baki N. ile hak ediş ödemelerinde kendisine verilecek para konusunda anlaşma yaptıktan sonra örgüt yöneticisi ve şüphelileri kendisine yönlendirmesi üzerine farklı tarihlerde şüpheliler Tekin S. ve Adnan Tan D.'den paraları teslim aldığı, bazı teslimatlar için günübirlik İstanbul'a geldiği, parayı aldıktan sonra Adana'ya döndüğü, bu nedenle şüpheli Zeydan K.'nin rüşvet alma eylemine iştirak ettiği belirlenmiştir."