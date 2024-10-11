Giriş Tarihi: 11.10.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
06:14
İETT ihalesi yine Özgür Karabat'ın mali müşavir olduğu şirkete! 2 ay süreli ihale 500 milyon lira
İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ederken, İBB bir skandala daha imza attı. İETT 1 Eylül'de otobüsler için bakım ve onarım ihalesine çıktığını duyurdu. İhale 19 Eylül'de yapıldı. 1 Ekim ila 30 Kasım arası geçerli olan 2 ayrı ihaleyi de kazanan firmanın değişmediği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin yaklaşık 500 milyon Türk lirasına aldığı görüldü.