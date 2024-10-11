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Haberler Galeri İETT ihalesi yine Özgür Karabat'ın mali müşavir olduğu şirkete! 2 ay süreli ihale 500 milyon lira
Giriş Tarihi: 11.10.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 06:14

İETT ihalesi yine Özgür Karabat'ın mali müşavir olduğu şirkete! 2 ay süreli ihale 500 milyon lira

İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ederken, İBB bir skandala daha imza attı. İETT 1 Eylül'de otobüsler için bakım ve onarım ihalesine çıktığını duyurdu. İhale 19 Eylül'de yapıldı. 1 Ekim ila 30 Kasım arası geçerli olan 2 ayrı ihaleyi de kazanan firmanın değişmediği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin yaklaşık 500 milyon Türk lirasına aldığı görüldü.

BARIŞ SAVAŞ
İETT ihalesi yine Özgür Karabat’ın mali müşavir olduğu şirkete! 2 ay süreli ihale 500 milyon lira

İETT ihalesi ise adrese teslim ihale yönetimi olan pazarlık usulü, beklenmedik ani gelişen olayları içeren 21B maddesine göre gerçekleştirildi. 2 firmanın ihale dokümanı satın aldığı ihaleler, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye teslim edildi.

İETT ihalesi yine Özgür Karabat’ın mali müşavir olduğu şirkete! 2 ay süreli ihale 500 milyon lira

5 YILDA 823 BİN 915 SEFER İPTAL EDİLDİ

Hemen her gün yaşanan feci kazaların ve arızaların yaşandığı İETT sisteminde bir çarpıcı detay da İBB Meclisi 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporu'nda ortaya çıktı. Son 5 yılda 823 bin 915 seferin arıza nedeniyle yapılamadığı rapora işlendi.

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İETT ihalesi yine Özgür Karabat’ın mali müşavir olduğu şirkete! 2 ay süreli ihale 500 milyon lira

Buna göre 2019 yılında 140 bin 874, 2020 yılında 133 bin 381, 2021 yılında 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549, 2023 yılında ise 144 bin 209 adet arıza kayıt altına alındı.

İETT ihalesi yine Özgür Karabat’ın mali müşavir olduğu şirkete! 2 ay süreli ihale 500 milyon lira

Denetim Komisyonu Raporu'na yansıyan bir başka detay ise 2019 ila 2023 yılları arasında toplamda 264 otobüs hurdaya ayrılarak hizmet dışına çıkarıldı.

İETT ihalesi yine Özgür Karabat’ın mali müşavir olduğu şirkete! 2 ay süreli ihale 500 milyon lira

ASLAN PAYI KARABAT'IN İLİŞKİLİ OLDUĞU FİRMANIN

İBB yönetimi 2019-2023 yılları arasında maliyeti 4 milyar 178 milyon 722 bin 868 TL olan İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye vermişti.

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