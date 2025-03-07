İhale başkandan talimat müdürden! CHP’li belediyedeki yolsuzluk skandalında yeni detaylar...

İstanbul'da "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de arasında olduğu toplam 21 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma birimlerinin tespitlerine Örgüt şemasının tepesinde bulunan Köseler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün, herhangi bir astlık, üstlük ilişkisinin bulunmadığı diğer müdürlüklerin ihalelerini hangi firmaların alacağı hususunda diğer müdürlere talimatlar verdi. Verilen talimatların işlerliğini sağlayan isim ise örgüt yöneticisi Metin Ülgey'di.