Giriş Tarihi: 07.03.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
06:27
İhale başkandan talimat müdürden! CHP'li belediyedeki yolsuzluk skandalında yeni detaylar...
"İhaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de arasında olduğu 21 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin birbirleriyle operasyon günü yaptıkları mesajlaşmalarda Köseler'in gözaltına alınacağını zaten tahmin edildiğine yönelik "Ehh bekleniyordu" ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan suç örgütü şemasının en tepesinde yer alan başkanın Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün herhangi bir astlık üstlük ilişkisinin olmadığı müdürlere ihaleleri hangi firmaların alacağına yönelik talimatlar verdiği, örgüt yöneticisi Metin Ülgey'in de verilen talimatları takipçisi olduğu ortaya çıktı.