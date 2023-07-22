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Haberler Galeri 'İhanet' sonrası ilk yüzleşme! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Toplantıda neler konuşuldu?
Giriş Tarihi: 22.07.2023 18:37 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 18:47

'İhanet' sonrası ilk yüzleşme! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Toplantıda neler konuşuldu?

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından CHP'de 'değişim' tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde partinin ağır toplarıyla birlikte yaptığı Zoom toplantısı, CHP'de büyük krize neden oldu. Paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'yı topladı, ardından belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan İmamoğlu'nun, "Yaptığımız toplantı etik dışı değildi" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ise Zoom toplantısına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Etik olarak rahatsız edici" yorumunda bulunmuştu. Peki toplantıda neler konuşuldu? Detayları A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı...

’İhanet’ sonrası ilk yüzleşme! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Toplantıda neler konuşuldu?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları tırmandı. 'Değişim şart' diyerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına partideki güçlü isimleri de aldı.

’İhanet’ sonrası ilk yüzleşme! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Toplantıda neler konuşuldu?

Koltuğunu korumak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı hamlelere rağmen parti içinden ve seçmenden gelen tepkileri bastıramadı. Seçim sonucunu başarı olarak yorumlaması, muhalif seçmeni iyice kızdırdı. Değişim tartışmaları sürerken gündeme bomba gibi düşen darbe toplantısı ise ortalığı daha da karıştırdı.

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’İhanet’ sonrası ilk yüzleşme! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Toplantıda neler konuşuldu?

KENDİ SAFINA TOPLADI!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için ona en yakın isimleri kendi safına topladı. Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Milletvekili Engin Altay, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan'ın katıldığı toplantıda açık açık Kılıçdaroğlu'nu görevden alma planları yapıldı.

’İhanet’ sonrası ilk yüzleşme! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Toplantıda neler konuşuldu?

TEHDİTLER YAĞDIRDI

Toplantının 15 dakikalık görüntülerinin sızdırılması ile genel merkezde yeni bir kaos başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'yı olağanüstü topladı. Toplantı hakkında bilgi aldı… Ardından çıktığı canlı yayında "Bir daha olursa gereğini yaparım" diyerek tehditler yağdırdı.

’İhanet’ sonrası ilk yüzleşme! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Toplantıda neler konuşuldu?

Gözler ise yarın yapılması beklenen Parti Meclisi toplantısındaydı. Ancak bu toplantı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı. Kemal Kılıçdaroğlu, bugün il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

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