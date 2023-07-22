’İhanet’ sonrası ilk yüzleşme! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Toplantıda neler konuşuldu?

Koltuğunu korumak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı hamlelere rağmen parti içinden ve seçmenden gelen tepkileri bastıramadı. Seçim sonucunu başarı olarak yorumlaması, muhalif seçmeni iyice kızdırdı. Değişim tartışmaları sürerken gündeme bomba gibi düşen darbe toplantısı ise ortalığı daha da karıştırdı.