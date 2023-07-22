’İhanet’ sonrası ilk yüzleşme! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Toplantıda neler konuşuldu?

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından CHP'de 'değişim' tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde partinin ağır toplarıyla birlikte yaptığı Zoom toplantısı, CHP'de büyük krize neden oldu. Paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'yı topladı, ardından belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan İmamoğlu'nun, "Yaptığımız toplantı etik dışı değildi" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ise Zoom toplantısına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Etik olarak rahatsız edici" yorumunda bulunmuştu. Peki toplantıda neler konuşuldu? Detayları A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı...