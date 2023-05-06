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Haberler Galeri 'İlk kez' Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye kazandırılan 500 proje!
Giriş Tarihi: 06.05.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 00:44

'İlk kez' Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye kazandırılan 500 proje!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi 3 Kasım 2002 tarihi ile birlikte değişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti iktidarıyla geçen 21 yıllık süreçte Türkiye, geçmişinden ilham alan ve geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir ülke konumuna geldi. Başkan Erdoğan ve AK Parti 21 yılda Türkiye'ye dev eserler kazandırdı. Öyle ki Erdoğan denince akla "Eser siyaseti" gelir oldu. Türkiye Cumhuriyeti tam anlamıyla çağ atladı. Büyük projeler tek tek devreye alındı. Bu eserlerin arasında ilk kez 'Erdoğan vizyonu' sayesinde gerçekleştirilenler bir hayli fazla. İşte bu "ilklerin" arasında 500 eser ve hizmet öne çıktı. Peki Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı "500 ilk eser" hangileriydi? İşte detaylar...

’İlk kez’ Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’ye kazandırılan 500 proje!

Türk halkı tam 21 yıldır 'istikrar' diyor. Hayata geçirilen eser siyaseti ile dev projeler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve liderliğindeki AK Parti'nin girdiği her seçimi açık ara farkla önde bitirmesini sağladı. Böylelikle Türkiye durup dinlenmeden her defasında daha ileriyi hedefledi.

’İlk kez’ Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’ye kazandırılan 500 proje!

TÜRKİYE BÖYLE ÇAĞ ATLADI!

Başkan Erdoğan'ın liderliğiyle geçen yıllarda ilklere imza atıldı. Saymakla bitmeyen dev eserler Türkiye'ye ve Türk halkına kazandırıldı. Bu projeler arasında ilk kez Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen 500 eser ve hizmet dikkat çekiyor. Peki "İlklere imza atılan 500 proje ve hizmet" hangileri oldu?

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’İlk kez’ Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’ye kazandırılan 500 proje!

ERDOĞAN'IN İLKLERİ!

İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya lideri ülkeler arasına girmesini sağlayan "Erdoğan'ın ilkleri" olarak da ifade edebileceğimiz o eser ve hizmetler...

’İlk kez’ Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’ye kazandırılan 500 proje!
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’İlk kez’ Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’ye kazandırılan 500 proje!
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