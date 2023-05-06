Giriş Tarihi: 06.05.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 00:44

'İlk kez' Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye kazandırılan 500 proje!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi 3 Kasım 2002 tarihi ile birlikte değişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti iktidarıyla geçen 21 yıllık süreçte Türkiye, geçmişinden ilham alan ve geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir ülke konumuna geldi. Başkan Erdoğan ve AK Parti 21 yılda Türkiye'ye dev eserler kazandırdı. Öyle ki Erdoğan denince akla "Eser siyaseti" gelir oldu. Türkiye Cumhuriyeti tam anlamıyla çağ atladı. Büyük projeler tek tek devreye alındı. Bu eserlerin arasında ilk kez 'Erdoğan vizyonu' sayesinde gerçekleştirilenler bir hayli fazla. İşte bu "ilklerin" arasında 500 eser ve hizmet öne çıktı. Peki Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı "500 ilk eser" hangileriydi? İşte detaylar...