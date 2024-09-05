İmamoğlu medyasından Özel’e açık savaş! Algı operasyonları yeni başlıyor

Hatta öyle rezil bir hamle yaptı ki, sokak küfürbazı bir kadını CHP'nin onur konuğu yaparak seçim sonrası oluşturduğu olumlu imajı yerle bir etti.

Siyasi düzlemde yaşanan bu kavganın ikinci hamlesi de bu kez agresiflikte sınır tanımayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane Medyasından geldi. Hedefte yine Özgür Özel ve ekibi vardı. Bunu da hiç saklamadılar. Önceki gün İmamoğlu'nun kankası Soner Yalçın'ın Odatv'sinde Hürrem Elmasçı müstear isimle (Murat Ongun olduğu söyleniyor) çok açık bir "kulis haberi" yayınladı. Yazının başlığı bile hedefi açıklamaya yetiyor:

