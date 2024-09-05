Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İmamoğlu medyasından Özel'e açık savaş! Algı operasyonları yeni başlıyor
Giriş Tarihi: 05.09.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 08:05

İmamoğlu medyasından Özel'e açık savaş! Algı operasyonları yeni başlıyor

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında, CHP'deki tüzük kurultayını kaleme aldı. Parti içindeki gidişatı tüzükten ziyade her biri bir baş çeken siyasi aktörler arasındaki mücadelenin belirleyeceğini belirten Mahmut Övür, "Bir anlamda Altı Masa'nın CHP içi versiyonuyla yani 4'lüsüyla karşı karşıyayız." dedi. Yazısının devamında özellikle iki isme dikkat çeken Övür, "Hangi taşı kaldırsanız altında onlar çıkıyor. Daha işin başındayız, dosya savaşları ve algı operasyonları yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖVÜR
İmamoğlu medyasından Özel’e açık savaş! Algı operasyonları yeni başlıyor

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"CHP tüzük kurultayına gidiyor ama kimsenin kurultaydan bir beklentisi yok. En demokratik tüzük bile yapılsa fark etmeyecek. Çünkü siyasi gidişatı tüzük değil her biri bir baş çeken siyasi aktörler arasındaki mücadele belirleyecek.

İmamoğlu medyasından Özel’e açık savaş! Algı operasyonları yeni başlıyor

Peki bu mücadele nasıl seyredecek? Bu noktada herkesin merak ettiği, tıpkı 90'lı yıllara damgasını vuran rahmetli Erbakan'ın o çok tartışılan sözü gibi bu mücadelenin; "kanlı mı kansız mı olacak?" sorusu.
CHP içinden gelen haberler pek de "kansız" geçmeyeceğini gösteriyor. Dışarıdan birilerinin el atmasına gerek yok, hesaplaşma içeride başlamış ve kılıçlar çekilmiş durumda. Kılıçdaroğlu-Özel, Özel-İmamoğlu ve İmamoğlu-Mansur Yavaş kavgası bütün haşmetiyle başlamış ve daha da derinleşerek sürecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu medyasından Özel’e açık savaş! Algı operasyonları yeni başlıyor

Bir anlamda Altı Masa'nın CHP içi versiyonuyla yani 4'lüsüyla karşı karşıyayız.
İlk kılıcı Kılıçdaroğlu Özel'e karşı çekti. Kılıçdaroğlu'nun, çiçeği burnunda yeni başkan Özgür Özel'i nasıl sıkıştırdığını aylardır izliyoruz. Eli ayağına dolaştığı için ne yerel seçim sonrası söylediklerine sahip çıkabildi ne de AK Parti ile kurmaya çalıştığı normalleşmeyi sürdürebildi.

İmamoğlu medyasından Özel’e açık savaş! Algı operasyonları yeni başlıyor

Hatta öyle rezil bir hamle yaptı ki, sokak küfürbazı bir kadını CHP'nin onur konuğu yaparak seçim sonrası oluşturduğu olumlu imajı yerle bir etti.
Siyasi düzlemde yaşanan bu kavganın ikinci hamlesi de bu kez agresiflikte sınır tanımayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane Medyasından geldi. Hedefte yine Özgür Özel ve ekibi vardı. Bunu da hiç saklamadılar. Önceki gün İmamoğlu'nun kankası Soner Yalçın'ın Odatv'sinde Hürrem Elmasçı müstear isimle (Murat Ongun olduğu söyleniyor) çok açık bir "kulis haberi" yayınladı. Yazının başlığı bile hedefi açıklamaya yetiyor:

İmamoğlu medyasından Özel’e açık savaş! Algı operasyonları yeni başlıyor

"CHP'nin mahir ağababaları… Kurulan 'borsa' rakamları ayyuka çıktı"
Yolsuzluk konusunda "hassas" OdaTv göz yaşartıyor. İma yoluyla Özgür Özel'in kankaları Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le el ele verip nasıl işler çevirdikleri anlatılıyor.
Hürrem Elmasçı, yolsuzluk konusunda öyle hassas ki, ne yapsın Çankaya'da temizlik ihalesine kirli eller karışınca dayanamamış, yazmış:

SON DAKİKA