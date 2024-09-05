Giriş Tarihi: 05.09.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
08:05
İmamoğlu medyasından Özel'e açık savaş! Algı operasyonları yeni başlıyor
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında, CHP'deki tüzük kurultayını kaleme aldı. Parti içindeki gidişatı tüzükten ziyade her biri bir baş çeken siyasi aktörler arasındaki mücadelenin belirleyeceğini belirten Mahmut Övür, "Bir anlamda Altı Masa'nın CHP içi versiyonuyla yani 4'lüsüyla karşı karşıyayız." dedi. Yazısının devamında özellikle iki isme dikkat çeken Övür, "Hangi taşı kaldırsanız altında onlar çıkıyor. Daha işin başındayız, dosya savaşları ve algı operasyonları yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.