İmamoğlu operasyonu neden şimdi? | Mahmut Övür yazdı

KAYITDIŞI SİYASET

Şu tablo da çarpıcı: Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 3 yıl var. Onu öne çekip aceleyle adaylık telaşına düşen kendileri. Yargı kendi mecrasında yıllardır seslendirilen bu iddiaların üzerine gidiyor ve gerçeğin ortaya çıkması için bir kapı aralıyor. Siyaset için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Bir taraftan "temiz siyaset" denecek, diğer taraftan da en basiti, "balya balya para kuleleri" iddiasıyla suçlanan siyasetçiler CHP'yi dizayn edecek ya da cumhurbaşkanı adayı olacak. Demokratik hiçbir ülke bu kadar kirliliği taşıyamaz. Vesayet odaklarını, darbeci zihniyeti gerileten Türkiye artık siyaseti de "siyaset dışı" güçlerden temizlemeli. Tıpkı "terörsüz Türkiye" gibi.