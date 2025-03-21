Giriş Tarihi: 21.03.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
06:31
İmamoğlu operasyonu neden şimdi? | Mahmut Övür yazdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk ve terör operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da gözaltına alındı. Operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında yapılan operasyonun 'neden şimdi' gerçekleştirildiğine dair önemli bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...