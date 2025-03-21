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Haberler Galeri İmamoğlu operasyonu neden şimdi? | Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 21.03.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 06:31

İmamoğlu operasyonu neden şimdi? | Mahmut Övür yazdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk ve terör operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da gözaltına alındı. Operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında yapılan operasyonun 'neden şimdi' gerçekleştirildiğine dair önemli bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...

İmamoğlu operasyonu neden şimdi? | Mahmut Övür yazdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik içinde "terör" ve "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "irtikap" iddialarının yer aldığı "yolsuzluk" operasyonunu, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere bütün "normalleşme" karşıtları tarafından şöyle yorumladı:
"Sivil darbe..."

İmamoğlu operasyonu neden şimdi? | Mahmut Övür yazdı

Bu gerçek askeri darbeleri destekleyen, o darbelerin arkasına saklanan CHP zihniyetinin hortlatılmasından başka bir şey değil. CHP'de lider değişse de bu zihniyet hiç değişmedi. Rahmetli Menderes'ten Özal'a kadar tek başına iktidara gelen her sivil siyasetçi ya "diktatör" ilan edildi ya da "sivil darbe" yapmakla suçlandı.
Bugün de bizzat CHP içinden yükselen "yolsuzluk" ve "siyasetin parayla dizayn edildiği" iddiaları görmezden geliniyor ve şu yorum yapılıyor:
"İktidar kaybedeceğini anladı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayının seçilmesini engellemek için operasyon yaptı."

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İmamoğlu operasyonu neden şimdi? | Mahmut Övür yazdı

'ÖNCEDEN TASARLADIK'
Gerçekten birçok CHP'li buna inandırıldı. O yüzden "Neden şimdi?" sorusu önemli. Cevabı da yargının harekete geçmesinde değil, yargının ciddi bir hazırlık yaptığını bilen CHP yönetimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kurnazlığında saklı. Aslında İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle "gelmekte olan" tehlikeyi fark etti ve partiye "tek adaylığı" dayattı.
Gerçeği de CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu açıkladı:
"Önceden bunu da tasarladık zaten. Bu amaçla yapıyoruz önseçimi aynı zamanda. Adayımızı o nedenle, daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz."

İmamoğlu operasyonu neden şimdi? | Mahmut Övür yazdı

Peki aylardır, hatta yıllardır dile getirilen yolsuzluk iddialarını, diploma skandalını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan ihale tezgâhını, balya balya paraların kimlerden alındığını, oyları satın alındığı iddia edilen delege gerçeğini, oy karşılığı terörle ilişkili insanların işe yerleştirilmelerini ve şaibeli kurultay iddialarını nereye koyacağız? Bunlar yok hükmünde mi? Soruşturulmasın mı?

İmamoğlu operasyonu neden şimdi? | Mahmut Övür yazdı

KAYITDIŞI SİYASET
Şu tablo da çarpıcı: Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 3 yıl var. Onu öne çekip aceleyle adaylık telaşına düşen kendileri. Yargı kendi mecrasında yıllardır seslendirilen bu iddiaların üzerine gidiyor ve gerçeğin ortaya çıkması için bir kapı aralıyor. Siyaset için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Bir taraftan "temiz siyaset" denecek, diğer taraftan da en basiti, "balya balya para kuleleri" iddiasıyla suçlanan siyasetçiler CHP'yi dizayn edecek ya da cumhurbaşkanı adayı olacak. Demokratik hiçbir ülke bu kadar kirliliği taşıyamaz. Vesayet odaklarını, darbeci zihniyeti gerileten Türkiye artık siyaseti de "siyaset dışı" güçlerden temizlemeli. Tıpkı "terörsüz Türkiye" gibi.