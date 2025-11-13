İmamoğlu suç örgütü iddianamesi siyaseti derinden sarsacak! Dünya siyasetinde Escobar dışında böyle bir örnek yaşanmadı | Mahmut Övür yazdı

İddianamede son 10 yılda İstanbul'u "ahtapotun kolları gibi" saran bu organize örgütün 105'i tutuklu, 107'si adli kontrolle bırakılan ve 7'si kaçak toplam 402 şüphelisi 143 eylemden sorumlu tutuluyor.
Lideri Ekrem İmamoğlu dâhil örgüt üyeleri rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, kamuyu zarara uğratmak, ülkenin verilerini dışarıya göndermek gibi çok sayıda suç işlemekle yargılanacak.
Bu yargılama süreci Türk siyaseti açısından bir milat. Böylece artık siyasetin finansmanı adına belediyeler veya başka kurumlar üzerinden yasadışı yollara başvurma ve pervasızca parayla siyaseti ele geçirme devri de bitmiş olacak.
Aslında bu soruşturma mevcut CHP'li siyasi aktörlerin gerçeği maskelemelerine rağmen CHP'ye "yolsuzluk" ağır yükünden, delegeyi satın alma rezilliğinden kurtulma fırsatı da sunuyor. Siyasi aktörler ve seçmen tabanı bu gerçeği kısa sürede fark eder mi bilemem ama siyaset, özellikle de CHP siyaseti bu davanın seyrine göre yeniden şekillenecek...