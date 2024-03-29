Giriş Tarihi: 29.03.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
06:45
İmamoğlu’nun babasından tarihi mirasa büyük ayıp! Vakıf binasını alkollü restorana çevirdi
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre mahallesinde bulunan 350 yıllık tarihi bina üzerinden nasıl rant vurgunu yapıldığını SABAH ortaya çıkardı. Yaklaşık 350 yıllık tarihi zeytinyağı fabrika binasını sergi ve söyleşi gibi kültürel etkinliklerde kullanmak için Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralayan CHP'Lİ Edremit Belediyesi, daha sonra 2019 yılında tarihi binayı İmamoğlu İnşaat ve Sanayi Şirketi adına Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na 250 TL karşılığında kiraladı.