Giriş Tarihi: 02.11.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024
08:15
İmamoğlu'nun Esenyurt telaşı! Son desteği tamamen "duygusal" - Melih Altınok yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, "kent uzlaşısı"nın adayı olarak seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına en sert tepkiyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiğini belirterek, "İmamoğlu'nun rol çalma girişiminin parti içi iktidar mücadelesinin yanı sıra "tamamen duygusal" sebepleri olabileceğini de söylemek mümkün. Ahmet Özer, yalnızca PKK'nın değil, İmamoğlu'nun da güvendiği bir isim. Esenyurt'a belediye başkanı seçilmeden önce İmamoğlu'nun danışmanıydı." ifadelerini kullandı.