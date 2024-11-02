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Haberler Galeri İmamoğlu'nun Esenyurt telaşı! Son desteği tamamen "duygusal" - Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 02.11.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 08:15

İmamoğlu'nun Esenyurt telaşı! Son desteği tamamen "duygusal" - Melih Altınok yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, "kent uzlaşısı"nın adayı olarak seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına en sert tepkiyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiğini belirterek, "İmamoğlu'nun rol çalma girişiminin parti içi iktidar mücadelesinin yanı sıra "tamamen duygusal" sebepleri olabileceğini de söylemek mümkün. Ahmet Özer, yalnızca PKK'nın değil, İmamoğlu'nun da güvendiği bir isim. Esenyurt'a belediye başkanı seçilmeden önce İmamoğlu'nun danışmanıydı." ifadelerini kullandı.

MELİH ALTINOK
İmamoğlu’nun Esenyurt telaşı! Son desteği tamamen duygusal - Melih Altınok yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok'un bugünkü köşe yazısı şöyle:

DEM ile CHP arasındaki "kent uzlaşısı"nın adayı olarak seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına en sert tepkiyi Ekrem İmamoğlu verdi.

İmamoğlu’nun Esenyurt telaşı! Son desteği tamamen duygusal - Melih Altınok yazdı

Tıpkı Saraçhane'de yaptığı gibi, Ankara'daki genel başkanını ve partisini beklemeden inisiyatif aldı. Meseleyi cumhurbaşkanı adaylığı iddiasını desteklemek için bir sıçrama noktası olarak kullandı.

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İmamoğlu’nun Esenyurt telaşı! Son desteği tamamen duygusal - Melih Altınok yazdı

İmamoğlu'nun rol çalma girişiminin parti içi iktidar mücadelesinin yanı sıra "tamamen duygusal" sebepleri olabileceğini de söylemek mümkün.

Zira, sorgusunda hesabına geldiği iddia edilen milyonları hatırlamadığını söyleyen Ahmet Özer, yalnızca PKK'nın değil, İmamoğlu'nun da güvendiği bir isim. Esenyurt'a belediye başkanı seçilmeden önce İmamoğlu'nun danışmanıydı.

İmamoğlu’nun Esenyurt telaşı! Son desteği tamamen duygusal - Melih Altınok yazdı

Ekrem Bey kendisine ne danışıyordu bilmiyorum. Ama Gaffar Yakınca'nın tarifiyle, "Kandil'in santrali gibi çalışan" bu belediye başkanına sesi kısılana kadar kefil olduğuna göre epey yakın olmalılar.

İmamoğlu’nun Esenyurt telaşı! Son desteği tamamen duygusal - Melih Altınok yazdı

PEKİ YA ÖZGÜR ÖZEL'İN TELAŞI?

Esenyurt tartışmasında İmamoğlu'na rol kaptırıp çırak çıkmamak için Ankara'dan depara kalkan ve soluğu İstanbul'da alan Özgür Özel dün de otobüs üstünde "el yükseltiyordu".

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