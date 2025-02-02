Giriş Tarihi: 02.02.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
06:55
İmralı 15 Şubat'ta ne açıklayacak? Kandil ve DEM Parti ne yapacak?
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı "PKK kendini feshetsin ve silah bıraksın" çağrısının üzerinden yaklaşık 3 ayı aşkın bir süre geçti. Bahçeli'nin yaptığı bu tarihi çağrı bazı kesimden insanları rahatsız etmiş durumda. Hatta DEM Parti eşbaşkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan bu tarihi fırsatı sabote etmeye çalışarak bir pazarlık yapılacağı şeklinde lanse ederek durumu baltalamaya çalışıyor. 15 Şubat'ta yapılacağı iddia edilen açıklamada İmralı'nın ne açıklayacağı ve DEM Parti ve Kandil'in bu açıklama sonrası alacakları pozisyon merakla bekleniyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında tarihi çağrı öncesi içeride yaşanan gelişmelere yer verdi. İşte Övür'ün o yazısı...