İmralı 15 Şubat’ta ne açıklayacak? Kandil ve DEM Parti ne yapacak?

Bu gerçeği en acı ve çarpıcı biçimde 2013 yılındaki çözüm sürecinde gördük. Öyle sinsi bir kampanya yürütüldü ki, toplumun yüzde 65'inin destek verdiği çözüm süreci sabote edildi ve ülke ağır bedeller ödedi. Sadece liberal demokrat kılıklı gazeteciler veya vesayetçi partiler karşı çıkmadı, Soros severler ve Selahattin Demirtaş gibi HDP eşbaşkanı da destek vermedi. Daha ilginci HDP'liler büyük oranda Öcalan'ın "Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun..." sözünü hiçbir yerde seslendirmedi. Peki bugün durum ne?



