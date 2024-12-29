İmralı görüşmeleri DEM ile PKK için son fırsat

Ne yazık ki o süreçte bu ikili de beklenen rolü oynayamadı. Buna rağmen yeniden seçilmiş olmaları da tesadüf değil. Tabii o günlerde "Öcalan irademiz" diyen hiçbir siyasi aktör, çözüm sürecinin ve Öcalan'ın söylediği "Silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun" sözünün gereğini yapmadı.



