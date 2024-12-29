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Haberler Galeri İmralı görüşmeleri DEM ile PKK için son fırsat
Giriş Tarihi: 29.12.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 06:47

İmralı görüşmeleri DEM ile PKK için son fırsat

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." sözleriyle yıllar sonra İmralı yolu tekrar açıldı. DEM Partili Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Yapılan bu görüşmeler DEM ile PKK için son fırsat niteliğinde. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bügünkü yazısında DEM Parti'nin İmaralı görüşmelerine yer verdi. İşte Övür'ün yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
İmralı görüşmeleri DEM ile PKK için son fırsat

Nihayet İmralı yolu yıllar sonra da olsa açıldı. DEM Partili Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya gitti ve Öcalan'la görüştü. Aslında bu ikili, Suriye'deki kanton devrimine heba edilen çözüm süreci görüşmelerinin de önemli aktörleriydi.

İmralı görüşmeleri DEM ile PKK için son fırsat

Hatta diğerlerinden farklıydı ki Öcalan bu ikiliyi sürekli övüyordu. Buldan'ı Firavun dönemi Mısır'ının en güçlü kadını Kraliçe Nefertiti'ye, Önder'i ise hiç durmayan bir "jeneratöre" benzetiyor ve "temsilcisi" ilan ediyordu.

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İmralı görüşmeleri DEM ile PKK için son fırsat

Ne yazık ki o süreçte bu ikili de beklenen rolü oynayamadı. Buna rağmen yeniden seçilmiş olmaları da tesadüf değil. Tabii o günlerde "Öcalan irademiz" diyen hiçbir siyasi aktör, çözüm sürecinin ve Öcalan'ın söylediği "Silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun" sözünün gereğini yapmadı.

İmralı görüşmeleri DEM ile PKK için son fırsat

Şimdi merak edilen, DEM Parti'den Kandil ve Avrupa'ya çok fazla değişmeyen aynı aktörlerle farklı bir sonuç elde edilip edilmeyeceği...
İşte bu noktada onlar değişmese de onları değişime zorlayacak şartlar çok değişti.

İmralı görüşmeleri DEM ile PKK için son fırsat

En başta da Türkiye artık 2013 Türkiye'si değil. Birincisi, devletin kılcal damarlarına sızan ve her değişimi sabote etmeye hazır Gladyo yapısı FETÖ yenildi. Devlet, kendisine devlet gücüyle tuzak kuran bir yapıdan kurtuldu.

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