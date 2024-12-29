Giriş Tarihi: 29.12.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
06:47
İmralı görüşmeleri DEM ile PKK için son fırsat
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." sözleriyle yıllar sonra İmralı yolu tekrar açıldı. DEM Partili Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Yapılan bu görüşmeler DEM ile PKK için son fırsat niteliğinde. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bügünkü yazısında DEM Parti'nin İmaralı görüşmelerine yer verdi. İşte Övür'ün yazısı...