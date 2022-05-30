Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 11:10

İnanılmaz ama gerçek! Kiralık daire bulamadılar ama 1 Euro'ya ev aldılar

Son yıllarda artan ev fiyatları yüksek kiralık ev ücretleri dünyanın her yerinde bir sorun haline geldi. Evlerin fahiş fiyatları kimi insanları farklı çözümler üretmek yoluna itiyor. Fransa'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. 1 Euro ile ev satın alan çift dünyayı şaşkınlık içerisinde bıraktı. Evin hikayesi de sosyal medyada ilgi gördü. Maddi gücü olmayan çift sadece 1 euro verdi. Genç çift Alexis ve Lotte pek çok genç gibi sıkıntı içerisindeydi. Düzenli bir iş sahibi olamayan Alexis ve Lotte öyle bir şey yaptı ki... Şimdi görenler hayran kalıyor.