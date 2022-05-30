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Haberler Galeri İnanılmaz ama gerçek! Kiralık daire bulamadılar ama 1 Euro'ya ev aldılar
Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 11:10

İnanılmaz ama gerçek! Kiralık daire bulamadılar ama 1 Euro'ya ev aldılar

Son yıllarda artan ev fiyatları yüksek kiralık ev ücretleri dünyanın her yerinde bir sorun haline geldi. Evlerin fahiş fiyatları kimi insanları farklı çözümler üretmek yoluna itiyor. Fransa'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. 1 Euro ile ev satın alan çift dünyayı şaşkınlık içerisinde bıraktı. Evin hikayesi de sosyal medyada ilgi gördü. Maddi gücü olmayan çift sadece 1 euro verdi. Genç çift Alexis ve Lotte pek çok genç gibi sıkıntı içerisindeydi. Düzenli bir iş sahibi olamayan Alexis ve Lotte öyle bir şey yaptı ki... Şimdi görenler hayran kalıyor.

İnanılmaz ama gerçek! Kiralık daire bulamadılar ama 1 Euro’ya ev aldılar

Bu haber sizi şaşkına çevirecek! 1 euroya ev aldılar ardından bu mağara evi bambaşka hale getirdiler! Görenler gözlerine inanamadı

İnanılmaz ama gerçek! Kiralık daire bulamadılar ama 1 Euro’ya ev aldılar

EV KİRALARINDAN BIKTILAR

Genç çift Alexis ve Lotte pek çok gencin anlayabileceği sıkıntılar içindeydiler. Düzenli bir işleri olmaması, ev kiralarını ödeyecek para bulamamaları gibi...

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İnanılmaz ama gerçek! Kiralık daire bulamadılar ama 1 Euro’ya ev aldılar

Peki sonra ne mi yaptılar?

İnanılmaz ama gerçek! Kiralık daire bulamadılar ama 1 Euro’ya ev aldılar

Bir gün bir açık arttırmada, Fransa'nın Loire Vadisi'nde sadece 1 Euro'ya bir mağara ev satın aldılar.

İnanılmaz ama gerçek! Kiralık daire bulamadılar ama 1 Euro’ya ev aldılar

Bir gün bir açık arttırmada, Fransa'nın Loire Vadisi'nde sadece 1 Euro'ya bir mağara ev satın aldılar.

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