Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? Kanal D ile İnci Taneleri ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:13 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 01:13

İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? Kanal D ile İnci Taneleri ne zaman yayınlanacak?

İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt arıyor. Kanal D ekranlarının her hafta Perşembe günü ekranlara gelen dizisi 11. Bölümü ile gündemde. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yer aldığı dizinin yeni bölümünden fragman yayınlanmaması izleyenlerin aklına yeni bölüm yayınlanmayacak mı sorusunu getirdi. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? İşte, Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm tarihi!

İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? Kanal D ile İnci Taneleri ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin İnci Taneleri dizisi bu akşam var mı? Son olarak 28 Mart tarihinde 10. bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni bölümü ne zaman sorusu, fragmanının yayınlanmaması üzerine merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok?

İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? Kanal D ile İnci Taneleri ne zaman yayınlanacak?

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

İnci Taneleri, her Perşembe akşamı saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 11. bölüm fragmanının yayınlanmaması da izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Kanal D yayın akışına göre 4 Nisan Perşembe akşamı İnci Taneleri tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? Kanal D ile İnci Taneleri ne zaman yayınlanacak?

İNCİ TANELERİ NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran dizinin bu hafta ekrana gelecek bölümü yetişmedi. Önümüzdeki hafta da bayram nedeniyle "İnci Taneleri" yayınlanmayacak. Böylece dizi toplam 2 hafta ara vermiş olacak.

İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? Kanal D ile İnci Taneleri ne zaman yayınlanacak?

4 Nisan 2024 KANAL D Yayın Akışı

06:50 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?CANLI
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı YENİ BÖLÜM
13:15 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:00 Arka SokArka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 İnci Taneleri TEKRAR
23:15 Yerli Dizi TEKRAR
01:30 Yerli Dizi TEKRAR
03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti CANLI
05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı TEKRAR

İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? Kanal D ile İnci Taneleri ne zaman yayınlanacak?

İNCİ TANELERİ 10. BÖLÜM ÖZETİ

Dilber, oğlundan ayrı kalmanın üzüntüsünü tekrar yaşarken Zahir izini kaybettirmeyi başarır. Piraye, öğrendikleri karşısında Azem ile arasına mesafe koymaya karar verir. Azem, Piraye'nin soğukluğunu fark etse de nedenini anlayamaz. Kızının adresini resmi kaynaklardan bulmak için sonuna dek çabalayan Azem, çaresiz kalınca hiç istemediği bir yola başvurur. Ve bu yol onu kızına dair bir ipucuna ulaştırır. Ancak, öğrendikleriyle başka bir bilinmeze doğru savrulacaktır.

SON DAKİKA