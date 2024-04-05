Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:13
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
01:13
İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? Kanal D ile İnci Taneleri ne zaman yayınlanacak?
İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt arıyor. Kanal D ekranlarının her hafta Perşembe günü ekranlara gelen dizisi 11. Bölümü ile gündemde. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yer aldığı dizinin yeni bölümünden fragman yayınlanmaması izleyenlerin aklına yeni bölüm yayınlanmayacak mı sorusunu getirdi. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? İşte, Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm tarihi!