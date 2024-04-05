İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? Kanal D ile İnci Taneleri ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin İnci Taneleri dizisi bu akşam var mı? Son olarak 28 Mart tarihinde 10. bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni bölümü ne zaman sorusu, fragmanının yayınlanmaması üzerine merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok?