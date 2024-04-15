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Haberler Galeri İOKBS 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 10:31

İOKBS 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?

İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile lise hazırlıkta yer alan 9,10,11. Sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için her yıl burs imkanı sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) gerçekleştiriliyor. Peki, 2024 İOKBS Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav tarihi ne zaman?

İOKBS 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Sınava az bir süre kala, adaylar sınav yerleri açıklandı mı araştırıyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (Bursluluk) sınav yerleri açıklandı mı? İşte, detaylar!

İOKBS 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2024?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bu sene 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, 21 Nisan 2024 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak

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İOKBS 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?

MEB'DEN BU YILKİ SINAVLA İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu.

Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için sınavın 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılmasına karar verildi.

İOKBS 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2024 İOKBS Bursluluk Sınavı giriş belgesi alma ekranı adaylar tarafından sorgulanıyor. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.

İOKBS 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

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