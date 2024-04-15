İOKBS 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
10:31
İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile lise hazırlıkta yer alan 9,10,11. Sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için her yıl burs imkanı sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) gerçekleştiriliyor. Peki, 2024 İOKBS Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav tarihi ne zaman?