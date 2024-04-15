İOKBS 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Sınava az bir süre kala, adaylar sınav yerleri açıklandı mı araştırıyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (Bursluluk) sınav yerleri açıklandı mı? İşte, detaylar!