Giriş Tarihi: 07.02.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
06:36
İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı SABAH’a konuştu: İran’ın tek arayışı bu! ‘Hedef odaklı operasyonlar’ artabilir
Ürdün'de ABD üssüne düzenlenen saldırının ardından ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Irak ve Suriye'de İran destekli milislere ait hedeflere saldırılar düzenledi. ABD'nin saldırılarında aralarında sivillerin de olduğu 16 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. ABD-İran arasındaki gerilim için "danışıklı dövüş" yorumları yapılırken, İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı, bölgedeki son durumu sabah.com.tr'ye değerlendirdi. ABD'nin bölgedeki hedef odaklı operasyonlarında artış olabileceğine dikkat çeken Çağatay Balcı, İran'ın bölgedeki tek amacının caydırıcılık imajını korumak olduğunu ifade etti. İşte detaylar…