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Haberler Galeri İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı SABAH’a konuştu: İran’ın tek arayışı bu! ‘Hedef odaklı operasyonlar’ artabilir
Giriş Tarihi: 07.02.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 06:36

İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı SABAH’a konuştu: İran’ın tek arayışı bu! ‘Hedef odaklı operasyonlar’ artabilir

Ürdün'de ABD üssüne düzenlenen saldırının ardından ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Irak ve Suriye'de İran destekli milislere ait hedeflere saldırılar düzenledi. ABD'nin saldırılarında aralarında sivillerin de olduğu 16 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. ABD-İran arasındaki gerilim için "danışıklı dövüş" yorumları yapılırken, İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı, bölgedeki son durumu sabah.com.tr'ye değerlendirdi. ABD'nin bölgedeki hedef odaklı operasyonlarında artış olabileceğine dikkat çeken Çağatay Balcı, İran'ın bölgedeki tek amacının caydırıcılık imajını korumak olduğunu ifade etti. İşte detaylar…

Halil İbrahim Ülkü
İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı SABAH’a konuştu: İran’ın tek arayışı bu! ‘Hedef odaklı operasyonlar’ artabilir

Ürdün'de ABD üssüne düzenlenen saldırının ardından Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Washington yönetimi, saldırılardan İran'ı sorumlu tutarken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye ve Irak'taki İran destekli milislere yönelik hedeflere saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı SABAH’a konuştu: İran’ın tek arayışı bu! ‘Hedef odaklı operasyonlar’ artabilir

Irak hükümeti, ABD'nin saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı SABAH’a konuştu: İran’ın tek arayışı bu! ‘Hedef odaklı operasyonlar’ artabilir

İki ülke arasındaki gerilim için uzmanlar "danışıklı dövüş" yorumunda bulunurken, İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı SABAH’a konuştu: İran’ın tek arayışı bu! ‘Hedef odaklı operasyonlar’ artabilir

"MİLİSLERE CİDDİ BİR DARBE VURULMADI"

Dr. Çağatay Balcı, bölgeden gelen son haberlere göre kısa sürede tansiyonun düşebileceğini ifade etti. Balcı, "Çünkü hem İran'ın, Irak ve Suriye'de konuşlu milislerini geri çekmeye başladığına dair iddialar var; hem de ABD'nin gerçekleştirdiği askeri harekatların da tam olarak bu bölgelerde konuşlu milislere ciddi bir darbe vurmadığını da görebiliyoruz." dedi.

İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı SABAH’a konuştu: İran’ın tek arayışı bu! ‘Hedef odaklı operasyonlar’ artabilir

"HEDEF ODAKLI OPERASYONLARDA ARTIŞ OLABİLİR"

ABD'nin "hedef odaklı operasyonlarında" artış olabileceğini belirten Dr. Çağatay Balcı, şu ifadeleri kullandı:

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