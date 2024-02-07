İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı SABAH’a konuştu: İran’ın tek arayışı bu! ‘Hedef odaklı operasyonlar’ artabilir

"MİLİSLERE CİDDİ BİR DARBE VURULMADI"

Dr. Çağatay Balcı, bölgeden gelen son haberlere göre kısa sürede tansiyonun düşebileceğini ifade etti. Balcı, "Çünkü hem İran'ın, Irak ve Suriye'de konuşlu milislerini geri çekmeye başladığına dair iddialar var; hem de ABD'nin gerçekleştirdiği askeri harekatların da tam olarak bu bölgelerde konuşlu milislere ciddi bir darbe vurmadığını da görebiliyoruz." dedi.