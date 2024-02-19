Giriş Tarihi: 19.02.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
07:12
İran saldırısı ile Sarıyer kilise saldırısı aynı hücreden! SABAH, çok önemli istihbarat raporuna ulaştı
İstanbul Sarıyer'deki "İtalyan Kilisesi" olarak da bilinen Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırısının tüm failleri yakalanırken SABAH, saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'ın Horasan hücresiyle ilgili çok önemli rapora ulaştı. Saldırıyı planlayan örgütün Horasan kolunun Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkmasının ardından oluştuğu, adeta İsrail karşıtı ülkelerde eylemler için harekete geçtiği ortaya çıktı.