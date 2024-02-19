İran saldırısı ile Sarıyer kilise saldırısı aynı hücreden! SABAH, çok önemli istihbarat raporuna ulaştı

Suriye, Irak ve Afrika başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren DEAŞ terör örgütünün Afganistan bölgesinde ise sözde Horasan Vilayeti "Islamıc State Khorasan Province" (ISKP) adı altında otorite boşluğuyla beraber, bölgede etkinliğini artırdı.