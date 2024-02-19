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Haberler Galeri İran saldırısı ile Sarıyer kilise saldırısı aynı hücreden! SABAH, çok önemli istihbarat raporuna ulaştı
Giriş Tarihi: 19.02.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 07:12

İran saldırısı ile Sarıyer kilise saldırısı aynı hücreden! SABAH, çok önemli istihbarat raporuna ulaştı

İstanbul Sarıyer'deki "İtalyan Kilisesi" olarak da bilinen Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırısının tüm failleri yakalanırken SABAH, saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'ın Horasan hücresiyle ilgili çok önemli rapora ulaştı. Saldırıyı planlayan örgütün Horasan kolunun Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkmasının ardından oluştuğu, adeta İsrail karşıtı ülkelerde eylemler için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Halit TURAN
İran saldırısı ile Sarıyer kilise saldırısı aynı hücreden! SABAH, çok önemli istihbarat raporuna ulaştı

28 Ocak'ta Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının faillerinin DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine bağlı terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

İran saldırısı ile Sarıyer kilise saldırısı aynı hücreden! SABAH, çok önemli istihbarat raporuna ulaştı

Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının yankıları sürerken, SABAH DEAŞ'ın Horasan Vilayetiyle ilgili hazırlanan çok önemli rapora ulaştı.

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İran saldırısı ile Sarıyer kilise saldırısı aynı hücreden! SABAH, çok önemli istihbarat raporuna ulaştı

29 Şubat 2020'de ABD ve Taliban arasında imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecine başlamasıyla birlikte, Taliban Afganistan Kabil'i 15 Ağustos 2021'de kontrolü altına aldı.

İran saldırısı ile Sarıyer kilise saldırısı aynı hücreden! SABAH, çok önemli istihbarat raporuna ulaştı

Suriye, Irak ve Afrika başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren DEAŞ terör örgütünün Afganistan bölgesinde ise sözde Horasan Vilayeti "Islamıc State Khorasan Province" (ISKP) adı altında otorite boşluğuyla beraber, bölgede etkinliğini artırdı.

İran saldırısı ile Sarıyer kilise saldırısı aynı hücreden! SABAH, çok önemli istihbarat raporuna ulaştı

Horasan bölgesi, İran'ın doğusu ile Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan'ın kesişim noktalarını kapsamasına rağmen, örgüt bölgedeki ana varlığını Afganistan'ın doğusuna taşıdı.

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