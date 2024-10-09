İran’dan İsrail’e üç mesaj: Siyonizm rejimi ülkemize saldırırsa...

1- Bundan sonra İran için tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir.

2- Siyonizm rejimi İran'a saldırırsa, şiddetli karşılık bulacaktır.

3- İran, savaşın yayılmasını isteyen bir ülke değildir. Lübnan ve Filistin'de ateşkes isteriz ama onların haklarının korunması kaydıyla.



