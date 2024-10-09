İran’dan İsrail’e üç mesaj: Siyonizm rejimi ülkemize saldırırsa...

Giriş Tarihi: 09.10.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
09:18
Dünya, Orta Doğu'da yaşanan gerilime kilitlendi. 7 Ekim'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı işgal girişimi ve ardından yaşanan soykırım, bölgede gerilimin fitilini ateşledi. ABD ve Avrupa'nın desteği alan İsrail, gözünü şimdi de Lübnan'a dikti. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Habibullah Zadeh ile bir araya gelen SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında İran'ın İsrail'e gönderdiği üç mesaja dikkat çekti. İşte Okan Müderrisoğlu'nun yazısı...