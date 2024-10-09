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Haberler Galeri İran’dan İsrail’e üç mesaj: Siyonizm rejimi ülkemize saldırırsa...
Giriş Tarihi: 09.10.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:18

İran’dan İsrail’e üç mesaj: Siyonizm rejimi ülkemize saldırırsa...

Dünya, Orta Doğu'da yaşanan gerilime kilitlendi. 7 Ekim'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı işgal girişimi ve ardından yaşanan soykırım, bölgede gerilimin fitilini ateşledi. ABD ve Avrupa'nın desteği alan İsrail, gözünü şimdi de Lübnan'a dikti. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Habibullah Zadeh ile bir araya gelen SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında İran'ın İsrail'e gönderdiği üç mesaja dikkat çekti. İşte Okan Müderrisoğlu'nun yazısı...

OKAN MÜDERRİSOĞLU
İran’dan İsrail’e üç mesaj: Siyonizm rejimi ülkemize saldırırsa...

İsrail'in, bölgesel savaş çıkarmaya varan saldırganlığına İran'ın, İsrail'e yönelik füze saldırısı ile karşılık vermesi gerilimi iyice tırmandırdı.

İran’dan İsrail’e üç mesaj: Siyonizm rejimi ülkemize saldırırsa...

TBMM'nin kapalı oturumda Siyonist yayılmacılığın yarattığı riskleri ve Türkiye'nin pozisyonunu ele aldığı bir ortamda, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Habibullah Zadeh'in daveti ile bir araya geldik.

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İran’dan İsrail’e üç mesaj: Siyonizm rejimi ülkemize saldırırsa...

Büyükelçi Zadeh, İran ile İsrail arasında sıcak çatışma senaryolarının tartışıldığı yüksek tansiyon şartlarında dikkat çekici üç mesaj verdi:


İran’dan İsrail’e üç mesaj: Siyonizm rejimi ülkemize saldırırsa...

1- Bundan sonra İran için tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir.
2- Siyonizm rejimi İran'a saldırırsa, şiddetli karşılık bulacaktır.
3- İran, savaşın yayılmasını isteyen bir ülke değildir. Lübnan ve Filistin'de ateşkes isteriz ama onların haklarının korunması kaydıyla.


İran’dan İsrail’e üç mesaj: Siyonizm rejimi ülkemize saldırırsa...

İran Büyükelçisi, İsrail ve ABD ittifakını hedef alan değerlendirmesinin ardından bölgedeki bazı ülkelere de seslendi. "Üçüncü ülke ve taraflar İsrail'in, İran'a saldırısına veya girişimlerine ortaklık yapmasınlar. Aksi takdirde, İran buna karşılık verir" dedi.

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