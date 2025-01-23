Irkçı provokasyonlarda Özdağ imzası! Tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı

YALANLANMAKTAN BIKMADI

Savcılığın tespitlerine göre Özdağ 22 Eylül 2022'de, "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Özdağ yine, 22 Kasım 2022'de Konya'da bir petrol istasyonunda 6 Afgan'ın 2 Türk çalışanı hastanelik ettiğini iddia etti ve gözaltına alınan Afgan saldırganların serbest bırakıldığını öne sürdü. Konya Valiliği ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı. 2 Temmuz 2023'te ise Göç İdaresi'nin Suriyelileri İstanbul başta olmak üzere batı illerine yönlendirdiği, bu konuyu belgeleriyle açıkladığını iddia etti. Göç İdaresi Başkanlığı ise bu iddiaları yalanladı. Yine 27 Ekim 2023'te ise Suriyelilere SGK tarafından 4600 lira ödeme yapıldığını iddia etti ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bu iddiası da yalanlandı.