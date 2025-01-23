Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
09:02
Irkçı provokasyonlarda Özdağ imzası! Tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre Özdağ'ın, Kayseri'de geçtiğimiz yıl Suriyelilere yönelik gerçekleşen 25 polis ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı olayların fitilini ateşlemesi ve son 5 yılda yaptığı ancak yalanlanan 11 X paylaşımı tutuklanmasının en büyük delillerinden biri oldu. Özdağ'ın yakalandığı tarihe kadar birçok kez benzer biçimde yabancı uyruklu ve Türkiye'deki mültecilere karşı halkı tahrik edici birçok söylem ve paylaşımda bulunduğunun altı çizildi. Özdağ'ın bu paylaşımları sonucunda tahrik olan vatandaşların endişe oluşturacak şekilde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturduğu vurgulandı.