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Haberler Galeri İsrail Gazze’de 4 ayrı suçu da işledi! Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçları
Giriş Tarihi: 29.11.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 06:25

İsrail Gazze’de 4 ayrı suçu da işledi! Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçları

Yaklaşık 3 bin 5 avukatın imzasıyla İstanbul 2. Baro Başkanlığı organizesinde Gazze'de yaşanan soykırımı Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşımak üzere Hollanda'ya giden 16 kişilik Türk heyet, Gazze'deki soykırımı en yakından anlatan 3 klasör delille birlikte Filistin soruşturmasını yürüten savcılık ekibine 1 saat sunum yaptı. Delilleri dikkatle inceleyen savcılık ekibi, bu başvurunun bugüne kadar yapılan 5 başvuru arasından en ciddisi olduğunu bildirdi. Dilekçede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine giren ve İsrail'in işlediği soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları olmak üzere 4 ayrı suç tipi yer aldı.

Nazif KARAMAN
İsrail Gazze’de 4 ayrı suçu da işledi! Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçları

Gazze'de günlerdir yaşanan insanlık dramı hukukçuları da harekete geçirmişti. Soykırım uygulayan ve çocuk, kadın, yaşlı ve genç demeden insan katleden İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etmek üzere imza toplayan İstanbul 2. Barosu, binlerce imzaya ulaştı.

İsrail Gazze’de 4 ayrı suçu da işledi! Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçları

İstanbul 2. Baro Başkanı Yasin Şamlı başkanlığındaki 16 kişilik bir hukukçu heyeti geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Lahey kentindeki Mahkemenin merkezine gitti.

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İsrail Gazze’de 4 ayrı suçu da işledi! Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçları

Heyet o güne kadar toplanan 3 bin 5 kişilik imza dilekçesini de Hollanda'ya götürdü. Heyet, Filistin soruşturmasını yürütülen soruşturmacı ekibin başı olan savcı ile görüştü.

İsrail Gazze’de 4 ayrı suçu da işledi! Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçları

GAZZE'DEN 3 KLASÖR DELİL

Savcı ve ekibi, başvurunun mahiyeti ve 3 klasörden oluşan delilleri, delillerin mahiyeti uzun uzun anlatıldı. Savcı da sorular sordu ve heyet soruları cevapladı.

İsrail Gazze’de 4 ayrı suçu da işledi! Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçları

Heyette TBMM Adalet komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Konya eski Milletvekili Ahmet Sorgun da yer aldı. Bu delillerin büyük bir kısmı bizatihi Gazze içinden elde edildi.

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