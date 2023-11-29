Giriş Tarihi: 29.11.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 06:25

İsrail Gazze’de 4 ayrı suçu da işledi! Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçları

Yaklaşık 3 bin 5 avukatın imzasıyla İstanbul 2. Baro Başkanlığı organizesinde Gazze'de yaşanan soykırımı Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşımak üzere Hollanda'ya giden 16 kişilik Türk heyet, Gazze'deki soykırımı en yakından anlatan 3 klasör delille birlikte Filistin soruşturmasını yürüten savcılık ekibine 1 saat sunum yaptı. Delilleri dikkatle inceleyen savcılık ekibi, bu başvurunun bugüne kadar yapılan 5 başvuru arasından en ciddisi olduğunu bildirdi. Dilekçede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine giren ve İsrail'in işlediği soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları olmak üzere 4 ayrı suç tipi yer aldı.