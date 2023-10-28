Giriş Tarihi: 28.10.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 07:40

İsrail katliamının temeli Yeşaya kehanetine dayanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik vahşetini artırmak için kara harekatına hazırlandığını söylerken "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bir devletin, uluslararası politikasını kehanetler üzerine bina etmesi ve katliamlarını meşrulaştırmaya çalışması ise dünya kamuoyunda şaşkınlık yarattı. SABAH'a konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dinler Tarihi Uzmanı Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu, "Yeşaya Yahudilerin uğradıkları musibetlerin aslında Tanrı'nın iradesi doğrultusunda olduğunu, işledikleri ağır günahlar yüzünden bu şekil ağır bir cezaya maruz kaldıklarını anlatmış, günahlarının cezası çekildikten sonra yine Tanrı'nın onları Filistin topraklarına geri döndürmek için ilahi yardım göndereceğini anlatmıştır. Onun anlatısına göre söz konusu ilahi yardım geldiğinde Kudüs'te Yahudilerin devleti kurulacak, dünya halkları Yahudilere tabi olacaktır. Bu yaklaşıma göre her bir Yahudi fert ilahi nurun temsilcisidir." dedi.