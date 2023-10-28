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Haberler Galeri İsrail katliamının temeli Yeşaya kehanetine dayanıyor
Giriş Tarihi: 28.10.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 07:40

İsrail katliamının temeli Yeşaya kehanetine dayanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik vahşetini artırmak için kara harekatına hazırlandığını söylerken "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bir devletin, uluslararası politikasını kehanetler üzerine bina etmesi ve katliamlarını meşrulaştırmaya çalışması ise dünya kamuoyunda şaşkınlık yarattı. SABAH'a konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dinler Tarihi Uzmanı Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu, "Yeşaya Yahudilerin uğradıkları musibetlerin aslında Tanrı'nın iradesi doğrultusunda olduğunu, işledikleri ağır günahlar yüzünden bu şekil ağır bir cezaya maruz kaldıklarını anlatmış, günahlarının cezası çekildikten sonra yine Tanrı'nın onları Filistin topraklarına geri döndürmek için ilahi yardım göndereceğini anlatmıştır. Onun anlatısına göre söz konusu ilahi yardım geldiğinde Kudüs'te Yahudilerin devleti kurulacak, dünya halkları Yahudilere tabi olacaktır. Bu yaklaşıma göre her bir Yahudi fert ilahi nurun temsilcisidir." dedi.

HARUN SEKMEN
İsrail katliamının temeli Yeşaya kehanetine dayanıyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dinler Tarihi Uzmanı Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu, "Yeşaya Yahudilikte peygamber kabul edilen bir şahsiyettir. M.Ö. 8. yüzyılın sonu ile 7. yüzyılın başına tesadüf eden zaman diliminde yaşamıştır. Hz. Süleyman'ın vefatından sonra M.Ö. 10. yüzyılın sonlarına doğru onun krallığının ikiye parçalanmasıyla İsrail ve Yehuda devletleri ortaya çıkmıştı. Yeşaya'nın yaşadığı dönemde Asurlular saldırarak İsrail devletini ortadan kaldırmış, burada yaşayan on Yahudi kabilesini diğer bölgelere sürgün etmişlerdir. Bu sürgün edilenlerden bir daha haber alınmamış, kaybolup tarihe karışmışlardır. Bu, Yahudi tarihinde 'kayıp on kabile' şeklinde ifade edilir ve Yahudiler hala bu kardeşlerini aramaktadırlar." dedi.

İsrail katliamının temeli Yeşaya kehanetine dayanıyor

FİLİSTİN TOPRAKLARINA GERİ DÖNECEKLERİNE İNANIYORLAR

Yeşaya kehabetinin 'vaadedilmiş topraklar' inancını da içinde barındırdığını söyleyen Hasanoğlu, "Halka vaazlarında Yeşaya Yahudilerin uğradıkları musibetlerin aslında Tanrı'nın iradesi doğrultusunda olduğunu, işledikleri ağır günahlar yüzünden bu şekil ağır bir cezaya maruz kaldıklarını anlatmış, günahlarının cezası çekildikten sonra yine Tanrı'nın onları Filistin topraklarına geri döndürmek için ilahi yardım göndereceğini anlatmıştır.

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İsrail katliamının temeli Yeşaya kehanetine dayanıyor

Onun anlatısına göre söz konusu ilahi yardım geldiğinde Kudüs'te Yahudilerin devleti kurulacak, dünya halkları Yahudilere tabi olacak, krallar onların emrine girecek, artık Yahudiler şiddetin olmadığı huzurlu bir ortamda yaşayacaklardır." İfadelerini kullandı.

İsrail katliamının temeli Yeşaya kehanetine dayanıyor

ÜSTÜN IRK İNANCININ TEMELİ

Yahudilerin seçilmiş ırk inancının temellerinin de bu kehanete dayandığını belirten Doç. Dr. Hasanoğlu, "Halkın sürgün travmasıyla baş etmelerini sağlamak için Yeşaya bu durumu 'Tanrı'nın adını yeryüzünde duyurma' mahiyetinde ilahi planın sonucu olduğu şeklinde izah etmiştir.

Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu

İsrail katliamının temeli Yeşaya kehanetine dayanıyor

O zamana kadar İsrailoğulları sadece kutsal topraklarda Tanrı'ya ibadet ediyorlardı. Yeşaya'nın vaazlarına göre, artık isminin diğer topraklarda da bilinmesini dileyen Tanrı bu amacını Yahudileri sürgüne göndermekle gerçekleştirecektir. Yeşaya bunu 'uluslar için ışık' metaforu ile ifade eder.

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