İsrail’in siber terörü ile ilgili çarpıcı iddia! Patlayıcılar çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildi? Uzman isim 3 senaryoya dikkat çekti

İSRAİL'İN HİZBULLAH'A YÖNELİK SALDIRILARINDA PATLAYICI İÇEREN BATARYALAR

İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarında, bataryaların içerisine patlayıcı yerleştirildiği iddiasının, oldukça karmaşık ve tehlikeli bir sabotaj yöntemine işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu tür bir saldırıda hedeflenen cihazlar, telsizler, çağrı cihazları veya diğer elektronik ekipmanlar olabilir. Patlayıcı maddeler, cihazların normal işleyişi sırasında aktif hale gelecek şekilde yerleştirilir. Bu da, cihazı kullanan kişilerin farkında olmadan ciddi bir tehlike altına girmesine sebep olabilir. Böyle bir saldırı, hem doğrudan ölümlere yol açabilir hem de geniş çaplı güvenlik krizlerine neden olabilir." ifadelerini kullandı.