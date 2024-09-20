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Haberler Galeri İsrail’in siber terörü ile ilgili çarpıcı iddia! Patlayıcılar çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildi? Uzman isim 3 senaryoya dikkat çekti
Giriş Tarihi: 20.09.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 07:39

İsrail’in siber terörü ile ilgili çarpıcı iddia! Patlayıcılar çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildi? Uzman isim 3 senaryoya dikkat çekti

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını hedef alarak eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği siber saldırılar, onlarca ölüme ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Üst üste yapılan saldırıların ardından yerli ve milli yazılımın önemi bir kez daha ortaya çıkarken, yaşanan güvenlik zafiyetleri tartışma konusu oldu. Peki İsrail siber saldırıyı nasıl gerçekleştirdi? Patlayıcılar çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildi? Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 3 senaryoya dikkat çeken Ali Murat Kırık, siber saldırılara karşı alınması gereken önlemleri de açıkladı.

Halil İbrahim Ülkü
İsrail’in siber terörü ile ilgili çarpıcı iddia! Patlayıcılar çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildi? Uzman isim 3 senaryoya dikkat çekti

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana kadın, çocuk ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katlederek "soykırım" suçu işleyen İsrail, bölgede savaşı genişletmek için Lübnan'a saldırılar düzenlemeye başladı. Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarını hedef alan İsrail, eş zamanlı siber saldırı gerçekleştirerek onlarca ölüme ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açtı. Üst üste yapılan saldırılar Lübnan'da yazılım konusundaki güvenlik zafiyetini de ortaya çıkardı.

İsrail’in siber terörü ile ilgili çarpıcı iddia! Patlayıcılar çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildi? Uzman isim 3 senaryoya dikkat çekti

Öte yandan, saldırının ardından akıllara birçok soru geldi. 'İsrail patlayıcıları çağrı cihazlarına nasıl yerleştirdi?' 'Siber saldırılara karşı nasıl önlem alınmalı?' ve 'Akıllı cihazlar silaha dönüşebilir güvenlik risklerine açık mı?' bunlardan sadece birkaç tanesi…

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İsrail’in siber terörü ile ilgili çarpıcı iddia! Patlayıcılar çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildi? Uzman isim 3 senaryoya dikkat çekti

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, konuyla ilgili sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İsrail’in siber terörü ile ilgili çarpıcı iddia! Patlayıcılar çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildi? Uzman isim 3 senaryoya dikkat çekti

İSRAİL'İN HİZBULLAH'A YÖNELİK SALDIRILARINDA PATLAYICI İÇEREN BATARYALAR

İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarında, bataryaların içerisine patlayıcı yerleştirildiği iddiasının, oldukça karmaşık ve tehlikeli bir sabotaj yöntemine işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu tür bir saldırıda hedeflenen cihazlar, telsizler, çağrı cihazları veya diğer elektronik ekipmanlar olabilir. Patlayıcı maddeler, cihazların normal işleyişi sırasında aktif hale gelecek şekilde yerleştirilir. Bu da, cihazı kullanan kişilerin farkında olmadan ciddi bir tehlike altına girmesine sebep olabilir. Böyle bir saldırı, hem doğrudan ölümlere yol açabilir hem de geniş çaplı güvenlik krizlerine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail’in siber terörü ile ilgili çarpıcı iddia! Patlayıcılar çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildi? Uzman isim 3 senaryoya dikkat çekti

YAZILIM VEYA DONANIM AÇIKLARI VE GÜVENLİK ZAFİYETLERİ

Bu tür saldırıların gerçekleşebilmesinin genellikle yazılım veya donanım açıklarından değil, fiziksel güvenlik zafiyetlerinden kaynakladığını belirten Kırık, "Özellikle stratejik öneme sahip cihazlarda, üretimden son kullanıcıya kadar tüm süreçlerde sıkı denetimlerin yapılmaması, bu tür tehlikelerin oluşmasına zemin hazırlayabilir. Patlayıcılar, cihazların üretimi, dağıtımı veya bakımı sırasında gizlice yerleştirilebilir. Güvenlik protokollerinin sıkılaştırılmaması durumunda, bu gibi saldırılar, cihazın bileşenlerinin içerisine gizlice patlayıcı maddelerin yerleştirilmesine olanak tanır." dedi.

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