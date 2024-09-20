Giriş Tarihi: 20.09.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
07:39
İsrail’in siber terörü ile ilgili çarpıcı iddia! Patlayıcılar çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildi? Uzman isim 3 senaryoya dikkat çekti
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını hedef alarak eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği siber saldırılar, onlarca ölüme ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Üst üste yapılan saldırıların ardından yerli ve milli yazılımın önemi bir kez daha ortaya çıkarken, yaşanan güvenlik zafiyetleri tartışma konusu oldu. Peki İsrail siber saldırıyı nasıl gerçekleştirdi? Patlayıcılar çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildi? Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 3 senaryoya dikkat çeken Ali Murat Kırık, siber saldırılara karşı alınması gereken önlemleri de açıkladı.