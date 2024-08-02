Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrailli Bakan Katz'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye peş peşe tepki
Giriş Tarihi: 02.08.2024 22:12 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:24

İsrailli Bakan Katz'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye peş peşe tepki

Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan alçak bir paylaşımda bulundu. Hadsiz paylaşıma Türkiye'den tepki yağdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti'nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan Katz’ın Başkan Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye peş peşe tepki

Daha önce yaptığı paylaşımlarla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açıktan destek vererek yine bir skandal paylaşıma imza attı.

İsrailli Bakan Katz’ın Başkan Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye peş peşe tepki

Sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yapan Katz, Başkan Erdoğan'ın Hamas'a verdiği destek üzerinden alçak ifadeler kullandı. İsrail'in dijital platformu konumuna gelen Instragram'a uygulanan erişim yasağına da tepki gösteren Katz, İmamoğlu'na ise destek mesajı verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsrailli Bakan Katz’ın Başkan Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye peş peşe tepki

TÜRKİYE AYAĞA KALKTI! TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İsrailli Bakanın alçak paylaşımı sonrası Türkiye adeta ayağa kalktı. Hadisiz paylaşıma tepkiler yağdı. İşte o tepkiler...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:

"Israel Katz'ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti'nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir."

İsrailli Bakan Katz’ın Başkan Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye peş peşe tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

"İsrailli bakanın hadsizlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir. Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İsrailli Bakan Katz’ın Başkan Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye peş peşe tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"Filistin'de 40 bin masum sivili katleden soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Savaş suçlusu caniler ve kandan beslenenler ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ne de Cumhurbaşkanımızın insanlık için, mazlumlar için, barış için, adalet için verdiği mücadeleyi anlayamaz. Suçluluk psikolojisiyle çirkinleşen bebek katilleri, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkı ve hakikati haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

SON DAKİKA