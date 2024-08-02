Giriş Tarihi: 02.08.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
23:24
İsrailli Bakan Katz'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye peş peşe tepki
Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan alçak bir paylaşımda bulundu. Hadsiz paylaşıma Türkiye'den tepki yağdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti'nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir." ifadelerini kullandı.