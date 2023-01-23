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Haberler Galeri İstanbul Havalimanı metro durakları 2023: Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro sefer saatleri ve güzergah isimleri
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:43

İstanbul Havalimanı metro durakları 2023: Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro sefer saatleri ve güzergah isimleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu açıldı. İstanbul Havalimanı'na metro ulaşımı ile mesafe tam 24 dakikaya inecek. Her gün neredeyse milyonlarca kişi metro kullanarak iş yerine, evine, okuluna veya ziyaret etmek istediği yerlere ulaşıyor. Dolayısıyla İstanbul Havalimanı çalışma saatleri sıkça araştırılıyor. Genelde sabahın erken saatlerine açılan metrolar, gece geç saatlere kadar çalışmaya devam eder. Peki İstanbul Havalimanı Metro durakları neler? İşte 2023 Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro hattı durakları ve güzergahı ve saatleri

İstanbul Havalimanı metro durakları 2023: Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro sefer saatleri ve güzergah isimleri

İstanbul Havalimanı Metrosu vatandaşların kullanımına açıldı. İstanbul Havalimanı Metro durakları bu noktada merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan metroda tam 9 istasyon bulunuyor. Peki İstanbul Havalimanı Metro durakları neler? Kağıthane- İstanbul metro hattı durakları ve güzergahı ve saatleri nasıl?

İstanbul Havalimanı metro durakları 2023: Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro sefer saatleri ve güzergah isimleri

KAĞITHANE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

Bakan Karaismailoğlu, Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunduğunu, hattın Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçeceğini ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitede olduğunu bildiren Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'na, metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.

Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir" diyen Karaismailoğlu, hattın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel açma makinasının aynı anda çalıştığını aktardı.

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İstanbul Havalimanı metro durakları 2023: Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro sefer saatleri ve güzergah isimleri

KAĞITHANE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI LİSTESİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Gayrettepe

Kağıthane

Hasdal,

Kemerburgaz,

Göktürk,

İhsaniye,

İstanbul Havalimanı.

İstanbul Havalimanı metro durakları 2023: Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro sefer saatleri ve güzergah isimleri

KAĞITHANE - İSTANBUL HAVALİMANI METROSU SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir." dedi.

İstanbul Havalimanı metro durakları 2023: Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro sefer saatleri ve güzergah isimleri

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU YOL ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 ay boyunca İstanbul Havalimanı'na metro ulaşımının ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

İstanbul Havalimanı Metro ücreti, kısa mesafe 9.90 TL olacak, en uzun mesafe ise 12 TL olacak. Öğrenciler de bu ücretin yarısını ödeyecek. Öğretmenler için de farklı indirimler geçerli olacak.

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