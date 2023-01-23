Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu açıldı. İstanbul Havalimanı'na metro ulaşımı ile mesafe tam 24 dakikaya inecek. Her gün neredeyse milyonlarca kişi metro kullanarak iş yerine, evine, okuluna veya ziyaret etmek istediği yerlere ulaşıyor. Dolayısıyla İstanbul Havalimanı çalışma saatleri sıkça araştırılıyor. Genelde sabahın erken saatlerine açılan metrolar, gece geç saatlere kadar çalışmaya devam eder. Peki İstanbul Havalimanı Metro durakları neler? İşte 2023 Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro hattı durakları ve güzergahı ve saatleri