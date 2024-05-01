Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
10:06
İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında: İşte kapatılan yollar ve metro hatları!
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Bugün, il genelinde 42 bin 434 polis görev alırken kutlamaların izin verilmesi Taksim Meydanı'na çıkan tüm yol ve güzergahlar kapatıldı. Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı ile metrobüs hattında bazı durakların da çalışmayacağı açıklandı. İşte İstanbul'daki 1 Mayıs tedbirleri…