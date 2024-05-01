İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında: İşte kapatılan yollar ve metro hatları!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamaları tüm yurtta başladı. İstanbul'da ise geniş güvenlik tedbirleri alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs için alınan tedbirleri açıklamıştı. Kutlamalar için Taksim Meydanı'na izin verilmezken, bugün bölgeye çıkan tüm yer ve güzergahlar barikatlarla kapatıldı.