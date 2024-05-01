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Haberler Galeri İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında: İşte kapatılan yollar ve metro hatları!
Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 10:06

İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında: İşte kapatılan yollar ve metro hatları!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Bugün, il genelinde 42 bin 434 polis görev alırken kutlamaların izin verilmesi Taksim Meydanı'na çıkan tüm yol ve güzergahlar kapatıldı. Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı ile metrobüs hattında bazı durakların da çalışmayacağı açıklandı. İşte İstanbul'daki 1 Mayıs tedbirleri…

Mustafa KAYA
İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında: İşte kapatılan yollar ve metro hatları!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamaları tüm yurtta başladı. İstanbul'da ise geniş güvenlik tedbirleri alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs için alınan tedbirleri açıklamıştı. Kutlamalar için Taksim Meydanı'na izin verilmezken, bugün bölgeye çıkan tüm yer ve güzergahlar barikatlarla kapatıldı.

İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında: İşte kapatılan yollar ve metro hatları!

42 BİN POLİS GÖREV BAŞINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatıldı. Bugün görev alacak 42 bin 434 polis ise belirlenen noktalarda yerini aldı.

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İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında: İşte kapatılan yollar ve metro hatları!

1 Mayıs tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Taksim Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı tedbirler uygulandı.

İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında: İşte kapatılan yollar ve metro hatları!

TAKSİM'E ÇIKAN TÜM SOKAKLAR BARİYERLERLE KAPATILDI

Ekipler, Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Taksim Meydanı'na çıkan sokakları demir bariyerle kapattı. Ayrıca meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sivil vatandaşların meydana girişlerine izin vermiyor. Farklı ülkelerden İstanbul'a gelen ve Taksim çevresinde otellerde kalan turistler de alanın kapatılmasından dolayı havalimanına gitmek için meydandan valizleriyle yürüyerek ayrıldılar.

İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında: İşte kapatılan yollar ve metro hatları!

TAKSİME YAKIN BÖLGEDEKİ ARAÇLAR DA KALDIRILDI
1 Mayıs kutlamaları nedeniyle Taksim meydanına yakın bölgelerde bulunan Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araç bulamayınca yürümek zorunda kalırken yolların kapatılması nedeniyle bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.

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