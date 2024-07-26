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Haberler Galeri İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Binalarda çatlaklar, zeminlerde boşluk oluştu... "İBB'ye başvurduk ama..."
Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:04

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Binalarda çatlaklar, zeminlerde boşluk oluştu... "İBB'ye başvurduk ama..."

İstanbul'da beklenen olası depreme karşı binaları çatlak ve zeminlerinde çökme yaşanan 35 yıllık binalarda vatandaşlar riskli yaşam sürüyorlar. Bahçelievler'de yüzlerce kişinin oturduğu site sakinlerinin dönüşüm için İBB'ye başvurduklarını bir cevap alamayınca bir müteahhit ile görüşme içerisinde olduklarını tehlikeye rağmen binalarda oturmaya devam ettiklerini kaydettiler.

Mustafa KAYA
İstanbul’da dehşete düşüren görüntü! Binalarda çatlaklar, zeminlerde boşluk oluştu... İBB’ye başvurduk ama...

İstanbul'da deniz kumuyla yapılan ve yılların yorgunluğu ile kendiliğinden çökmeye başlayan binalardan sonra Bahçelievler'de 30 yıllık 104 daireli sitenin tehlikeli görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul’da dehşete düşüren görüntü! Binalarda çatlaklar, zeminlerde boşluk oluştu... İBB’ye başvurduk ama...

Binanın yüzeyindeki derin çatlaklara ve binaların altında meydana gelen çöküntülere rağmen demir profil ile güçlendirmeye çalışmaları dehşetin ve olası yaşanacak felaketin ihtimallerini gözler önüne serdi.

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İstanbul’da dehşete düşüren görüntü! Binalarda çatlaklar, zeminlerde boşluk oluştu... İBB’ye başvurduk ama...

İBB'DE KAPI DUVAR

Çatlak ve altında çökmelerin yaşandığı binada oturmaya devam eden site sakinleri binaların kentsel dönüşüme girmesi için İBB'ye başvuruda bulunduklarını ve hiçbir geri dönüşümde bulunulmadığını, dönüşüm için müteahhit ile görüşme içerisinde olduklarını kaydettiler.

İstanbul’da dehşete düşüren görüntü! Binalarda çatlaklar, zeminlerde boşluk oluştu... İBB’ye başvurduk ama...

Küçük çaplı depremlerin yaşanmasına ve olası büyük depremin beklenmesine rağmen binayı dönüştüremediklerini belirten site sakinleri evlerinin duvarlarında ve binanın çeşitli noktalarında çatlama ve çöküntülerin meydana geldiğini site yönetimi tarafından demir profillerle kendi imkanlarınca güçlendirme yaptıklarını fakat toprak üzerine yapıldığı için çöküntülere engel olunamadığını kaydettiler.

İstanbul’da dehşete düşüren görüntü! Binalarda çatlaklar, zeminlerde boşluk oluştu... İBB’ye başvurduk ama...

"OTURMAYA DEVAM EDİYORUZ, NEREYE GİDECEĞİZ"

Yüzlerce kişinin yaşadığı 4 bloklu sitede dış cephelerde derin çatlaklar, zemin kısımlarında ise boşluklar oluşmasına rağmen binada oturmaya devam ettiklerini belirten site sakinleri, maddi sebepler dolayısıyla yapılarda kalmayı etmeyi sürdürmek zorunda olduklarını belirttiler.

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