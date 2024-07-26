Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
11:04
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Binalarda çatlaklar, zeminlerde boşluk oluştu... "İBB'ye başvurduk ama..."
İstanbul'da beklenen olası depreme karşı binaları çatlak ve zeminlerinde çökme yaşanan 35 yıllık binalarda vatandaşlar riskli yaşam sürüyorlar. Bahçelievler'de yüzlerce kişinin oturduğu site sakinlerinin dönüşüm için İBB'ye başvurduklarını bir cevap alamayınca bir müteahhit ile görüşme içerisinde olduklarını tehlikeye rağmen binalarda oturmaya devam ettiklerini kaydettiler.