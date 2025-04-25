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Haberler Galeri İstanbul'da kentsel dönüşüme CHP takozu! Süreci baltalamak için 5 ilçede 43 dava açtılar
Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:13 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 06:16

İstanbul'da kentsel dönüşüme CHP takozu! Süreci baltalamak için 5 ilçede 43 dava açtılar

İstanbul'da meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne sererken, CHP bugüne kadar vatandaşın canı üzerinden "takoz siyaseti" izledi, vatandaşı da çeşitli provokatif söylemlerle dönüşüme karşı çıkarttı. Kentin depreme karşı güvenli ve risksiz yapıya kavuşturulmasını engellemek için 5 ilçede 43 ayrı dava açılırken, TMMOB Şehir Plancıları Odası ise 13 ayrı dava açtı.

BARIŞ SAVAŞ
İstanbul’da kentsel dönüşüme CHP takozu! Süreci baltalamak için 5 ilçede 43 dava açtılar

Deprem İstanbul'da önceki gün kendisini bir kez daha hatırlattı. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem fırtınasında herhangi bir yıkım ve can kaybı yaşanmazken şiddetli sarsıntılar kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. AK Parti hükümetleri depreme karşı vatandaşı daha güvenli konutlarda yaşatmak için kentsel dönüşüm projeleri yapmaya çalışırken eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP, İstanbul'da kentsel dönüşümü akamete uğratmak için 5 ilçede dava açtı. Beykoz Tokatköy'de ise halkı kışkırtmak için marjinal sol örgütlerle hareket ederek sokak olayları çıkardı.

İstanbul’da kentsel dönüşüme CHP takozu! Süreci baltalamak için 5 ilçede 43 dava açtılar

GAZİOSMANPAŞA HALKININ GÜVENLİĞİNE 9 AYRI DAVA
*Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyelerinin ilçedeki kentsel dönüşümün durması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne 3 dava, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne 2 dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne 1 dava ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne 3 dava açtığı öğrenildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın Gaziosmanpaşa ilçesinde kentsel dönüşümün durması için 7 dava açtığı bildirildi.

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İstanbul’da kentsel dönüşüme CHP takozu! Süreci baltalamak için 5 ilçede 43 dava açtılar

İMAMOĞLU ESENLER'DEKİ DÖNÜŞÜME DAVA AÇTI
*Esenler'de devam eden 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davacı sıfatıyla 1 dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 ayrı dava, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar'ın 3 dava açtığı öğrenildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın da; Esenler ilçesindeki riskli binaların TOKİ kanalıyla dönüştürülmesi için yapılan 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin durdurulması için 2 dava açtığı bildirildi.

İstanbul’da kentsel dönüşüme CHP takozu! Süreci baltalamak için 5 ilçede 43 dava açtılar

İBB TUZLA'DA 8 AYRI DAVA AÇTI
*Tuzla'da da dönüşüme engel olmak için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ve CHP'li meclis üyeleri riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için 8 dava açtığı ortaya çıktı.

İstanbul’da kentsel dönüşüme CHP takozu! Süreci baltalamak için 5 ilçede 43 dava açtılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açarken İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer'in İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtığı görüldü. TMMOB Şehir Plancıları Odası da Tuzla'daki kentsel dönüşümün planların ve yürütmenin durdurulması için 2 ayrı dava açtığı öğrenildi.