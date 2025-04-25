Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
06:16
İstanbul'da kentsel dönüşüme CHP takozu! Süreci baltalamak için 5 ilçede 43 dava açtılar
İstanbul'da meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne sererken, CHP bugüne kadar vatandaşın canı üzerinden "takoz siyaseti" izledi, vatandaşı da çeşitli provokatif söylemlerle dönüşüme karşı çıkarttı. Kentin depreme karşı güvenli ve risksiz yapıya kavuşturulmasını engellemek için 5 ilçede 43 ayrı dava açılırken, TMMOB Şehir Plancıları Odası ise 13 ayrı dava açtı.