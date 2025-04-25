İstanbul’da kentsel dönüşüme CHP takozu! Süreci baltalamak için 5 ilçede 43 dava açtılar

Deprem İstanbul'da önceki gün kendisini bir kez daha hatırlattı. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem fırtınasında herhangi bir yıkım ve can kaybı yaşanmazken şiddetli sarsıntılar kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. AK Parti hükümetleri depreme karşı vatandaşı daha güvenli konutlarda yaşatmak için kentsel dönüşüm projeleri yapmaya çalışırken eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP, İstanbul'da kentsel dönüşümü akamete uğratmak için 5 ilçede dava açtı. Beykoz Tokatköy'de ise halkı kışkırtmak için marjinal sol örgütlerle hareket ederek sokak olayları çıkardı.