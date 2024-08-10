İstanbul’un ne kadar suyu kaydı? İşte barajlardaki doluluk oranları

Baraj gölünde daha önceden suyla dolu alanlar tamamen kurudu. Sertleşen toprakta artık araçlarla rahatlıkla ilerlenebiliyor. Ancak baraj gölündeki doluluk oranı bir yıl öncesine oranla yine de yüksek görülüyor. Bir yıl önce barajdaki doluluk oranı yüzde 12.01'e kadar gerilemişti.