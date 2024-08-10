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Haberler Galeri İstanbul'un ne kadar suyu kaydı? İşte barajlardaki doluluk oranları
Giriş Tarihi: 10.08.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 10:54

İstanbul'un ne kadar suyu kaydı? İşte barajlardaki doluluk oranları

İstanbul'da yağışsız geçen son aylar barajlardaki su seviyesinin azalmasına neden oldu. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranları yüzde 54.53'ye kadar düştü. İstanbul'daki en önemli barajlardan biri olan Alibeyköy adeta alarm vermeye başladı. Zira yine İSKİ verilerine göre Alibeyköy'deki doluluk oranı yüzde 21.79 oldu. Geçtiğimiz aylarda suyla dolu alanlarda artık araçlarla dolaşmak dahi mümkün olurken, çekilen su nedeniyle su havzasının zeminindeki çöplükler ortaya çıktı.

DHA
İstanbul’un ne kadar suyu kaydı? İşte barajlardaki doluluk oranları

İsranbul'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlarda ki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle doluluk oranları yüzde 54.52'ye indi.

İstanbul’un ne kadar suyu kaydı? İşte barajlardaki doluluk oranları

İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajında ise doluluk oranı yüzde 21.79'a kadar geriledi. Daha önceden suyla dolu alanlarda artık araçlarla dolaşmak mümkün hale gelirken, suların çekilmesiyle su havzası zeminindeki çöpler ortaya çıktı.

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İstanbul’un ne kadar suyu kaydı? İşte barajlardaki doluluk oranları

DOLULUK ORANI YÜZDE 54.52'YE GERİLEDİ

İstanbul'a aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın artması, yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 54.52 olarak ölçüldü.

İstanbul’un ne kadar suyu kaydı? İşte barajlardaki doluluk oranları

ALİBEYKÖY BARAJINDAKİ SU SEVİYESİ YÜZDE 21.79 DÜŞTÜ

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlarından Alibeyköy barajında kuraklıktan nasibini aldı. Kış aylarında yüzde 80'e kadar dolan Alibeyköy barajında bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 21.79'a geriledi.

İstanbul’un ne kadar suyu kaydı? İşte barajlardaki doluluk oranları

Baraj gölünde daha önceden suyla dolu alanlar tamamen kurudu. Sertleşen toprakta artık araçlarla rahatlıkla ilerlenebiliyor. Ancak baraj gölündeki doluluk oranı bir yıl öncesine oranla yine de yüksek görülüyor. Bir yıl önce barajdaki doluluk oranı yüzde 12.01'e kadar gerilemişti.

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