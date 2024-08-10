Giriş Tarihi: 10.08.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
10:54
İstanbul'un ne kadar suyu kaydı? İşte barajlardaki doluluk oranları
İstanbul'da yağışsız geçen son aylar barajlardaki su seviyesinin azalmasına neden oldu. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranları yüzde 54.53'ye kadar düştü. İstanbul'daki en önemli barajlardan biri olan Alibeyköy adeta alarm vermeye başladı. Zira yine İSKİ verilerine göre Alibeyköy'deki doluluk oranı yüzde 21.79 oldu. Geçtiğimiz aylarda suyla dolu alanlarda artık araçlarla dolaşmak dahi mümkün olurken, çekilen su nedeniyle su havzasının zeminindeki çöplükler ortaya çıktı.