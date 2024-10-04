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Haberler Galeri İşte 21 yıl sahneye çıkmadan emekli olan o isim! 70’ten fazla kişi yattığı yerden yılda 18 maaş alıyor
Giriş Tarihi: 04.10.2024 21:00 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 21:20

İşte 21 yıl sahneye çıkmadan emekli olan o isim! 70’ten fazla kişi yattığı yerden yılda 18 maaş alıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde 70'ten fazla oyuncunun hiç sahneye çıkmadan yılda 18 maaş aldığı öğrenildi. Sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Meral Oğuz isimli oyuncu en son 1997-1998 sezonunda sahneye çıktı ve 21 yıl hiç görev almadan 2017'de emekli oldu. DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın, 'Lale Devri bitti' açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Devlet Tiyatroları'nda 10 yılı aşkın süredir hiçbir oyunda yer almayan oyuncular olduğu belirtiliyor. Bu oyuncu grubunun küçük bir azınlık olduğu genel oyuncu kadrosunun yüksek performans ile çalıştığına değiniliyor.

ONUR ŞAHANOĞLU
İşte 21 yıl sahneye çıkmadan emekli olan o isim! 70’ten fazla kişi yattığı yerden yılda 18 maaş alıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın, "Lale Devri bitti, çalışmayan istifa etsin" çıkışı sonrası sabah.com.tr'ye konuşan Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Nejat Birecik de benzer bir noktaya dikkat çekti, "Benim dönemimde 21 yıl hiç oyun oynamamış, adres bilgisi, telefon bilgisi bile yanlış çok ünlü bir oyuncu tespit ettik. Bir teşvikini ödemediğimiz için hakaret ederek beni arayıp hesap sordu" dedi. Türkiye, sabah.com.tr'nin röportajı sonrası gözünü Devlet Tiyatroları'nda yaşananlara çevirdi, "Kim bu hiç oyun oynamayan yılda 18 maaş alan sanatçılar?" sorusu yoğun şekilde sorulmaya başlandı. Sabah.com.tr, 'bankamatikçi' olarak tanımlanabilecek oyuncularla ilgili çok özel bilgilere ulaştı.

İşte 21 yıl sahneye çıkmadan emekli olan o isim! 70’ten fazla kişi yattığı yerden yılda 18 maaş alıyor

DT GENEL MÜDÜRÜ KARADAĞLI: LALE DEVRİ BİTTİ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, azınlıkta bir oyuncu grubun uzun yıllardır oyun oynamamasına dikkat çekti, büyük çoğunluktaki çalışan oyunculara haksızlık yapılmasını kabul edemeyeceğini söyledi. Karadağlı'nın, "Lale Devri bitti, çalışmayan istifa etsin" sözleri gözleri Devlet Tiyatroları oyuncularına çevirdi.

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İşte 21 yıl sahneye çıkmadan emekli olan o isim! 70’ten fazla kişi yattığı yerden yılda 18 maaş alıyor

SABAH.COM.TR DT ESKİ GENEL MÜDÜRÜ NEJAT BİRECİK İLE KONUŞTU, ORTALIK KARIŞTI

DT eski Genel Müdürü Nejat Birecik, Sabah YouTube kanalında Özel Haberler ve İçerik Müdürü Onur Şahanoğlu'nun konuğu oldu. Birecik, devlet tiyatrosu oyuncuları arasında bir klikleşme olduğunu söyledi, CIA ve FETÖ bağlantılarına kadar pek çok çarpıcı ifade kullandı.

Birecik'in her sözü büyük yankı uyandırırken, en çok konuşulan ise, 21 yıl hiç oyun oynamadan her yıl 18 maaş alan ünlü bir oyuncu oldu.

Birecik, "Benim dönemimde 21 yıl hiç oyun oynamamış, adres bilgisi, telefon bilgisi bile yanlış çok ünlü bir oyuncu tespit ettik. Bir teşvikini ödemediğimiz için hakaret ederek beni arayıp hesap sordu" ifadelerini kullandı.

İşte 21 yıl sahneye çıkmadan emekli olan o isim! 70’ten fazla kişi yattığı yerden yılda 18 maaş alıyor

SOSYAL MEDYADA GÜNLERDİR KONUŞULUYOR: KİM BU OYUNCU?

Birecik'in açıklaması sonrası binlerce kişi aynı soruya yanıt arıyor:

Hiçbir oyunda yer almayan, adres bilgisi ve İletişim bilgisi yanlış olan Devlet Tiyatroları oyuncusu kim?

İşte 21 yıl sahneye çıkmadan emekli olan o isim! 70’ten fazla kişi yattığı yerden yılda 18 maaş alıyor

Sabah.com.tr, bu ismin bir dönem sıkça adı magazin olaylarına karışan Meral Oğuz olduğu bilgisine ulaştı.

Oğuz'un oynadığı son oyunun 1997 yılında sahnelenen 'Ben Anadolu' olduğu öğrenildi.

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