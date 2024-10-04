İşte 21 yıl sahneye çıkmadan emekli olan o isim! 70’ten fazla kişi yattığı yerden yılda 18 maaş alıyor

SABAH.COM.TR DT ESKİ GENEL MÜDÜRÜ NEJAT BİRECİK İLE KONUŞTU, ORTALIK KARIŞTI

DT eski Genel Müdürü Nejat Birecik, Sabah YouTube kanalında Özel Haberler ve İçerik Müdürü Onur Şahanoğlu'nun konuğu oldu. Birecik, devlet tiyatrosu oyuncuları arasında bir klikleşme olduğunu söyledi, CIA ve FETÖ bağlantılarına kadar pek çok çarpıcı ifade kullandı.

Birecik'in her sözü büyük yankı uyandırırken, en çok konuşulan ise, 21 yıl hiç oyun oynamadan her yıl 18 maaş alan ünlü bir oyuncu oldu.

Birecik, "Benim dönemimde 21 yıl hiç oyun oynamamış, adres bilgisi, telefon bilgisi bile yanlış çok ünlü bir oyuncu tespit ettik. Bir teşvikini ödemediğimiz için hakaret ederek beni arayıp hesap sordu" ifadelerini kullandı.