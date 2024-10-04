Giriş Tarihi: 04.10.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
21:20
İşte 21 yıl sahneye çıkmadan emekli olan o isim! 70’ten fazla kişi yattığı yerden yılda 18 maaş alıyor
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde 70'ten fazla oyuncunun hiç sahneye çıkmadan yılda 18 maaş aldığı öğrenildi. Sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Meral Oğuz isimli oyuncu en son 1997-1998 sezonunda sahneye çıktı ve 21 yıl hiç görev almadan 2017'de emekli oldu. DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın, 'Lale Devri bitti' açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Devlet Tiyatroları'nda 10 yılı aşkın süredir hiçbir oyunda yer almayan oyuncular olduğu belirtiliyor. Bu oyuncu grubunun küçük bir azınlık olduğu genel oyuncu kadrosunun yüksek performans ile çalıştığına değiniliyor.