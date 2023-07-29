Giriş Tarihi: 29.07.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 09:16

İşte Akbelen gerçekleri! 3 milyon fidan dikildi, 5 milyon hedefleniyor: Dünyada başka örnekleri de var

Muğla Milas'taki Akbelen mevkiinde faaliyet yürüten termik santralin, bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için çalışmalara başlandı. CHP'li milletvekillerin bölgeye giderek provokasyona kalkıştığı Akbelen'in gerçeklerini ise SABAH ortaya çıkardı. Buna göre maden aranan bölgede şimdiye kadar 3 milyon fidan dikildi, 5 milyon ağacın daha dikileceği açıklandı. Uzmanlar, dünyada benzer uygulamaların da olduğunu ormanlık araziye denk gelen madenlerde, önce maden araması yapılan şirkete izin verildiğini ve karşılığında daha fazla alanın ağaçlandırıldığını vurguladı.