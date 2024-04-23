İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı!

DEM'Lİ İKİ ÜYE KOMİSYONA ALINDI

Oya Tekin'in DEM seviciliği başkan seçildiği Seyhan Belediyesi'nde de devam etti. 31 Mart seçimlerinde DEM Parti'den Seyhan Belediye eşbaşkan adayı olan Sever Uzun, Kanunlar Komisyonu ve Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu üyeliğine seçildi. Sever Uzun ile birlikte DEM partili meclis üyesi Aydın Varol da Kentsel Dönüşüm Komisyon üyeliğinde yer aldı. Sever Uzun'un önümüzdeki günlerde belediye başkan yardımcılığına getirilmesi de konuşulanlar arasında.