İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı!

31 Mart seçimleri için Oya Tekin'in adı önce Çukurova ilçesi için geçti. Çukurova belediye başkan adaylığı kesin gözüyle bakılan Oya Tekin, adaylığı açıklanmadan önce ilçede seçim çalışmalarına başladı. CHP'NİN YALANI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI DEM'Lİ İKİ ÜYE KOMİSYONA ALINDI DEM PARTİLİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİ Astığımız pankartlar halkın parasıdır. CHP'nin pankartları duruyor. Oya hanım buradan sizi de eleştiriyorum. Bizim astığımız pankartların önüne kadın mor renkli pankartlarınızı asmanızı doğru değil.