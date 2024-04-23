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Haberler Galeri İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 10:49

İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı!

Adana'nın CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in seçim çalışmalarında DEM Parti'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı.

MURAT KARAMAN
İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı!

31 Mart seçimleri için Oya Tekin'in adı önce Çukurova ilçesi için geçti.

Çukurova belediye başkan adaylığı kesin gözüyle bakılan Oya Tekin, adaylığı açıklanmadan önce ilçede seçim çalışmalarına başladı.

İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı!

CHP'NİN YALANI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Aynı zamanda avukat olan Oya Tekin 17 Ocak'ta DEM'in Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Seçim boyunca DEM ile ittifak yapmadıklarını kabul etmeyen CHP yönetiminin yalanı fotoğrafla gün yüzüne çıktı..

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İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı!

DEM'Lİ İKİ ÜYE KOMİSYONA ALINDI
Oya Tekin'in DEM seviciliği başkan seçildiği Seyhan Belediyesi'nde de devam etti. 31 Mart seçimlerinde DEM Parti'den Seyhan Belediye eşbaşkan adayı olan Sever Uzun, Kanunlar Komisyonu ve Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu üyeliğine seçildi. Sever Uzun ile birlikte DEM partili meclis üyesi Aydın Varol da Kentsel Dönüşüm Komisyon üyeliğinde yer aldı. Sever Uzun'un önümüzdeki günlerde belediye başkan yardımcılığına getirilmesi de konuşulanlar arasında.

İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı!

DEM PARTİLİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİ
Seçimlerden önce Gülbahçesi Mahallesi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte ziyaret eden Oya Tekin'e DEM partili bir kişi, " Burada bizim astığımız pankartlarımız sökülüyor.

İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı!

Astığımız pankartlar halkın parasıdır. CHP'nin pankartları duruyor. Oya hanım buradan sizi de eleştiriyorum. Bizim astığımız pankartların önüne kadın mor renkli pankartlarınızı asmanızı doğru değil.

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