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Haberler Galeri İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı! CHP’li başkan teröristbaşının fotoğrafının altında DEM’lenmiş
Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 06:22

İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı! CHP’li başkan teröristbaşının fotoğrafının altında DEM’lenmiş

Adana'nın CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in seçim çalışmalarında DEM Parti'yi ziyaret ettiği ve teröristbaşı Adbullah Öcalan'ın resminin asılı olduğu odada çektirdiği fotoğrafa SABAH ulaştı. Oya Tekin'in ziyaret sonrası DEM partili üyelerle birlikte bina dışında toplu çektirdiği fotoğrafı paylaştığı ancak içeride Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ın resminin bulunduğu kareyi paylaşmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınladığı toplu fotoğrafının altına ise, "DEM parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Ülkemizin ve Adana'nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunları konuştuk" paylaşımında bulundu.

MURAT KARAMAN
İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı! CHP’li başkan teröristbaşının fotoğrafının altında DEM’lenmiş

31 Mart seçimleri için Oya Tekin'in adı önce Çukurova ilçesi için geçti. Çukurova belediye başkan adaylığı kesin gözüyle bakılan Oya Tekin, adaylığı açıklanmadan önce ilçede seçim çalışmalarına başladı. Aynı zamanda avukat olan Oya Tekin 17 Ocak'ta DEM'in Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Seçim boyunca DEM ile ittifak yapmadıklarını kabul etmeyen CHP yönetiminin yalanı SABAH'ın ulaştığı fotoğrafla gün yüzüne çıktı. Duvarlarda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın resimlerinin bulunduğu odada fotoğraf çektiren Oya Tekin'in DEM partilileriyle koyu sohbeti dikkat çekti.

İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı! CHP’li başkan teröristbaşının fotoğrafının altında DEM’lenmiş

SEYHAN'A BAŞKAN OLDU
Ziyaret bitiminden sonra Oya Tekin daha sonra ilçe binasının önünde yöneticiler ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Tekin çektirdiği iki fotoğraftan sadece toplu fotoğrafını soysal medyada paylaşırken, Öcalan ve Demirtaş'ın resimlerinin bulunduğu kareyi ise koymadı.

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İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı! CHP’li başkan teröristbaşının fotoğrafının altında DEM’lenmiş

Toplu fotoğrafa ise, "DEM parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Ülkemizin ve Adana'nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunları konuştuk" paylaşımında bulundu. Daha sonra genel merkez tarafından Seyhan Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Tekin, 31 Mart seçimlerinde başkanlığı kazandı.

İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı! CHP’li başkan teröristbaşının fotoğrafının altında DEM’lenmiş

DEM'Lİ İKİ ÜYE KOMİSYONA ALINDI
Oya Tekin'in DEM seviciliği başkan seçildiği Seyhan Belediyesi'nde de devam etti. 31 Mart seçimlerinde DEM Parti'den Seyhan Belediye eşbaşkan adayı olan Sever Uzun, Kanunlar Komisyonu ve Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu üyeliğine seçildi. Sever Uzun ile birlikte DEM partili meclis üyesi Aydın Varol da Kentsel Dönüşüm Komisyon üyeliğinde yer aldı. Sever Uzun'un önümüzdeki günlerde belediye başkan yardımcılığına getirilmesi de konuşulanlar arasında.

İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı! CHP’li başkan teröristbaşının fotoğrafının altında DEM’lenmiş

DEM PARTİLİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİ
Seçimlerden önce Gülbahçesi Mahallesi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte ziyaret eden Oya Tekin'e DEM partili bir kişi, " Burada bizim astığımız pankartlarımız sökülüyor.

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