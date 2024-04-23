Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
06:22
İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı! CHP’li başkan teröristbaşının fotoğrafının altında DEM’lenmiş
Adana'nın CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in seçim çalışmalarında DEM Parti'yi ziyaret ettiği ve teröristbaşı Adbullah Öcalan'ın resminin asılı olduğu odada çektirdiği fotoğrafa SABAH ulaştı. Oya Tekin'in ziyaret sonrası DEM partili üyelerle birlikte bina dışında toplu çektirdiği fotoğrafı paylaştığı ancak içeride Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ın resminin bulunduğu kareyi paylaşmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınladığı toplu fotoğrafının altına ise, "DEM parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Ülkemizin ve Adana'nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunları konuştuk" paylaşımında bulundu.