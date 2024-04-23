İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı! CHP’li başkan teröristbaşının fotoğrafının altında DEM’lenmiş

Toplu fotoğrafa ise, "DEM parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Ülkemizin ve Adana'nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunları konuştuk" paylaşımında bulundu. Daha sonra genel merkez tarafından Seyhan Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Tekin, 31 Mart seçimlerinde başkanlığı kazandı.