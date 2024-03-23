İşte CHP rantından para kulesine yol döşeyenler

CHP'de hiçbir fiili görevi olmamasına rağmen para sayımında aktif rol oynayan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Keleş'le birlikte ofise para getiren isimdi. CHP'nin eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz da para sayımına katıldı. Deste deste paralar 3 saat boyunca bavul ve valizlerle parçalar halinde ofise getirildi. Getirilen paraları tek tek not alan isim Fatih Keleş'ti. CHP'nin İstanbul'daki ilçe belediyelerinden de ofise para taşındı. İl binasının satın alınmasıyla ilgili ilk görüşmelerinde CHP'li Sarıyer Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştiği öğrenildi.

