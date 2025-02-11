Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
09:59
İşte CHP'deki 'şaibeli kurultay'ın arka planı: 1 numaralı tanık SABAH'a anlattı! Dikkat çeken 'siyah çanta' detayı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'şaibeli kurultay' tartışması yeni bir boyuta evrildi. Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine dikkat çekerek, genel başkanlığı kaybettiği seçimin şaibeli olduğunu ima etti. Özel ise 'Buna cevap mı verilir?' diyerek konuyu geçiştirdi. 4-6 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın 1 numaralı tanığı olan Erkan Çakır ise SABAH'a gündem olacak açıklamalarda bulundu. Delegelerden kiminin 5 bin dolara, kiminin ise 30 bin dolara satın alındığını kaydeden Çakır, "O kurultay Kılıçdaroğlu'nun hakkıydı" ifadelerini kullandı. Çakır, yıllardır konuşulan olaylı kurultayın arka planını anlattı.