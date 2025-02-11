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Haberler Galeri İşte CHP'deki 'şaibeli kurultay'ın arka planı: 1 numaralı tanık SABAH'a anlattı! Dikkat çeken 'siyah çanta' detayı
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:59

İşte CHP'deki 'şaibeli kurultay'ın arka planı: 1 numaralı tanık SABAH'a anlattı! Dikkat çeken 'siyah çanta' detayı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'şaibeli kurultay' tartışması yeni bir boyuta evrildi. Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine dikkat çekerek, genel başkanlığı kaybettiği seçimin şaibeli olduğunu ima etti. Özel ise 'Buna cevap mı verilir?' diyerek konuyu geçiştirdi. 4-6 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın 1 numaralı tanığı olan Erkan Çakır ise SABAH'a gündem olacak açıklamalarda bulundu. Delegelerden kiminin 5 bin dolara, kiminin ise 30 bin dolara satın alındığını kaydeden Çakır, "O kurultay Kılıçdaroğlu'nun hakkıydı" ifadelerini kullandı. Çakır, yıllardır konuşulan olaylı kurultayın arka planını anlattı.

MURATHAN YILDIRIM
İşte CHP’deki ’şaibeli kurultay’ın arka planı: 1 numaralı tanık SABAH’a anlattı! Dikkat çeken ’siyah çanta’ detayı

CHP'deki 'şaibeli kurultay' krizi sürüyor. Kurultay, onlarca delege oyunun satın alındığı iddiaları sonrası yargıya taşınırken kurultayın 1 numaralı tanığı olan Erkan Çakır SABAH'a o dönem yaşananlarla ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

İşte CHP’deki ’şaibeli kurultay’ın arka planı: 1 numaralı tanık SABAH’a anlattı! Dikkat çeken ’siyah çanta’ detayı

'DEĞİŞİMCİLERİN DOĞU TEMSİLCİSİYDİM'

"Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan bu yana kişisel olarak tanırım. Özgür Çelik ve Özgür Karabat aracılığıyla bana ulaştı. Değişim hareketinin doğudaki temsilcisi olarak beni görevlendirdiler. Kendi cebimden 500 bin liraya yakın para harcayarak kampanya yürüttüm."

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İşte CHP’deki ’şaibeli kurultay’ın arka planı: 1 numaralı tanık SABAH’a anlattı! Dikkat çeken ’siyah çanta’ detayı

"Bu parayı geri ödeyeceklerini söylediler, ödemediler. 'Gençlik kolları başkanı yapacağız' dediler, yapmadılar. Sözler tutulmadı. Kurultay günü salona İmamoğlu ile birlikte girdik, tüm süreci değişim ekibiyle birlikte yürüttük."

İşte CHP’deki ’şaibeli kurultay’ın arka planı: 1 numaralı tanık SABAH’a anlattı! Dikkat çeken ’siyah çanta’ detayı

KURULTAY GÜNÜ PARALAR HAVADA UÇUŞTU

"Kurultay kesinlikle şaibeliydi. Tabiri caizse paralar havada uçuştu. Ekrem İmamoğlu'nun parasıyla kimi delege 5 bin dolara, kimi delege 30 bin dolara transfer edildi. Bu bütçe ile en az 150 delege saf değiştirdi. Kurultay Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıydı. Özgür Özel o koltukta İmamoğlu'nun parası sayesinde oturuyor."

İşte CHP’deki ’şaibeli kurultay’ın arka planı: 1 numaralı tanık SABAH’a anlattı! Dikkat çeken ’siyah çanta’ detayı

'DELEGELERİ AYARLADIK' DEDİLER

"Kurultay günü Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat ve Özgür Çelik ile sık sık görüştük. 'Delegeleri ayarladık, bu iş bitti' dediler. Kurultay salonunda bir yerden bir yere götürülen siyah çantalara ise herkes şahit oldu. Özgür Özel'in tek başına bu kurultaydan zaferle çıkma imkanı zaten yoktu."

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