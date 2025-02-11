İşte CHP’deki ’şaibeli kurultay’ın arka planı: 1 numaralı tanık SABAH’a anlattı! Dikkat çeken ’siyah çanta’ detayı

'DELEGELERİ AYARLADIK' DEDİLER

"Kurultay günü Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat ve Özgür Çelik ile sık sık görüştük. 'Delegeleri ayarladık, bu iş bitti' dediler. Kurultay salonunda bir yerden bir yere götürülen siyah çantalara ise herkes şahit oldu. Özgür Özel'in tek başına bu kurultaydan zaferle çıkma imkanı zaten yoktu."