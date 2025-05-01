Giriş Tarihi: 01.05.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
07:04
İşte Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet çarkı! Müteahhitler kirli ağı tek tek anlattı
Yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarında tutuklu bulunun İBB eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çevirdiği dolaplara her gün bir yenisi daha ekleniyor. İBB'yi rüşvet ve yolsuzluk çarkına çeviren Ekrem İmamoğlu'na para veren müteahhitler kirli ağı anlattı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde İBB'deki rüşvet çarkını anlatan bazı müteahhitlere yer verdi. İşte Övür'ün o yazısı...