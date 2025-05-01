İşte Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkı! Müteahhitler kirli ağı tek tek anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha da ileri gidip, "Yolsuzlukla ilgili tek bir belge ve gerçek bir tanık yok" dedi. Hatta işi Başkan Erdoğan'ın dediği noktaya vardırdı:

"Kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri demokrasi kahramanı ilan ediyor."

Gerçeği kendi sosyolojilerinden daha ne kadar saklarlar bilemem ama şu ana kadar İmamoğlu ve ekibini "rüşvet ve irtikap" suçu işlemekle suçlayan o kadar çok müteahhit ve gerçek tanık var ki saymakla bitmez



