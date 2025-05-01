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Haberler Galeri İşte Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet çarkı! Müteahhitler kirli ağı tek tek anlattı
Giriş Tarihi: 01.05.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 07:04

İşte Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet çarkı! Müteahhitler kirli ağı tek tek anlattı

Yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarında tutuklu bulunun İBB eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çevirdiği dolaplara her gün bir yenisi daha ekleniyor. İBB'yi rüşvet ve yolsuzluk çarkına çeviren Ekrem İmamoğlu'na para veren müteahhitler kirli ağı anlattı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde İBB'deki rüşvet çarkını anlatan bazı müteahhitlere yer verdi. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
İşte Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkı! Müteahhitler kirli ağı tek tek anlattı

Bir siyasetçi, otelde yaşanan jammer'lı-bantlı skandalla ilgili şöyle diyordu:
"Bu kamera bantlama olayı CHP'nin elinde olsaydı ortalığı birbirine katar, hükümeti bile düşürürdü."

İşte Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkı! Müteahhitler kirli ağı tek tek anlattı

Bu cümle son dönemde Türkiye'de esen CHP eksenli yalan rüzgârlarının özeti gibi... Son dönemde kendilerine yönelik hiçbir şeyi görmeyen, karşı tarafın yaptığı her şeyi algıyla büyüten "arsız" bir siyaset ekibi var.

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İşte Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkı! Müteahhitler kirli ağı tek tek anlattı

O arsızlığın şahikası denebilecek örneği de yolsuzluk iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu verdi:
"Yüz metrekarelik kent lokantalarıyla mega projeleri alt ettim..."

İşte Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkı! Müteahhitler kirli ağı tek tek anlattı

Adam "mega proje" yapmadığının, işi algıyla başardığının farkında.
Şimdi aynı yöntem "yolsuzluk" dosyasının üstünü örtmede de kullanıldı. Büyük dalganın geleceğini gördükleri için de alelacele CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı zırhı öne çıkarıldı.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkı! Müteahhitler kirli ağı tek tek anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha da ileri gidip, "Yolsuzlukla ilgili tek bir belge ve gerçek bir tanık yok" dedi. Hatta işi Başkan Erdoğan'ın dediği noktaya vardırdı:
"Kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri demokrasi kahramanı ilan ediyor."
Gerçeği kendi sosyolojilerinden daha ne kadar saklarlar bilemem ama şu ana kadar İmamoğlu ve ekibini "rüşvet ve irtikap" suçu işlemekle suçlayan o kadar çok müteahhit ve gerçek tanık var ki saymakla bitmez