Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
07:07
İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var
SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün siyaseti dizayn edebilmek için 2013 yılında kurduğu Siyaset Mahrem Yapılanmasının bilinmeyenlerini açıklıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla MİT Mahrem Yapılanması içerisinden çıkarılarak ayrı bir birim olarak doğan yapının başında 7 Şubat MİT kumpasının mimarlarından "Cafer" kod Ahmet Hamdi Parlak'ın yer aldığı saptandı. Parlak'ın FETÖ'cü akademisyenlerle siyaset üzerine çizilecek yol haritası, planlamalar, seçimler ve seçim taktikleri üzerine gizli toplantılar yaptığı öğrenilirken, toplantıda ortaya çıkarılan yol haritasına son şekli ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in verdiği tespit edildi.