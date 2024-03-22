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Haberler Galeri İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var
Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 07:07

İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün siyaseti dizayn edebilmek için 2013 yılında kurduğu Siyaset Mahrem Yapılanmasının bilinmeyenlerini açıklıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla MİT Mahrem Yapılanması içerisinden çıkarılarak ayrı bir birim olarak doğan yapının başında 7 Şubat MİT kumpasının mimarlarından "Cafer" kod Ahmet Hamdi Parlak'ın yer aldığı saptandı. Parlak'ın FETÖ'cü akademisyenlerle siyaset üzerine çizilecek yol haritası, planlamalar, seçimler ve seçim taktikleri üzerine gizli toplantılar yaptığı öğrenilirken, toplantıda ortaya çıkarılan yol haritasına son şekli ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in verdiği tespit edildi.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

FETÖ'nün talimatları doğrultusunda Siyaset Mahrem Yapılanmasının en dikkat çeken hamlelerinden bir tanesi eski Ak Parti milletvekilleri Hakan Şükür, İdris Bal ve eski bakan İdris Naim Şahin'in istifalarıydı. Hem Bal, hem de Şahin'in mahrem yapının talimatlarıyla kurdukları siyasi partilerindeki sonları, tıpkı 2015 seçimlerinde milletvekili adayı olan ancak halkta karşılıkları olmadıkları gerçeğiyle yüzleşen FETÖ'cü emniyet müdürleriyle aynı oldu.

İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

Siyaset Mahrem Yapılanmasının üzerinde en çok eğildiği isimlerden bir tanesinin de CHP eski İstanbul milletvekili Aykan Erdemir'di. Amerika'ya firar eden Erdemir'in ismi, beraberinde 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cü polis müdürleri ve yargı mensupları tarafından oluşturulan sahte belge ve bilgileri ABD'ye götürmesiyle biliniyor.

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İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

SABAH Gazetesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye'deki Siyaset Mahrem Yapılanmasını açıklıyor. İstihbarat birimlerince yapılan analiz ve uzun soluklu çalışmalar neticesinde, örgütün siyaseti dizayn etmek için 2013 yılında MİT Mahrem Yapılanmasının başındaki Murat Karabulut tarafından oluşturulan 69 kişilik FETÖ'nün Siyaset Mahrem Yapılanmasının başında, 7 Şubat MİT kumpasının mimarlarından biri olan 'Cafer' kod Ahmet Hamdi Parlak yer alıyor. Parlak; örgütün ana finans kuruluşlarından Kaynak Holding isimli şirkette yöneticilik yaptı. Parlak, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü danışmanı Fatih Gürsul'un da içerisinde yer aldığı 'Genel Müdürler' (GM) olarak adlandırdığı grupta yer alan isimlerden bir tanesiydi.

İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

İNGİLTERE'YE FİRAR ETTİ

Mavi kategoride aranan Parlak, 2005-2010 yılları arasında MİT Başkanlığı yapılanmasının İstanbul sorumlusuydu. Örgütün darbe girişiminden kısa bir süre önce yurt dışına çıkan Parlak'ın son olarak İngiltere'de olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

ANKARA BÖLGE İMAMI ÖZCAN'DI

Yapılanma, Ankara Bölge İmamlığına atanan diş hekimi "Ekrem" kod Ahmet Özcan'a 18 il bağlanarak hızlıca faaliyetlere başladığı saptandı. Ahmet Özcan, 2012 -2013 yılları arasında MİT İmamı Murat Karabulut'a doğrudan bağlı olarak yapı içerisinde yer alan MİT mensuplarının Evlendirme İmamlığı görevini de yürüten isim olarak biliniyor.

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