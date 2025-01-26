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Haberler Galeri İşte il il deprem bölgesinde son durum! Bakan Kurum paylaştı: Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok
Giriş Tarihi: 26.01.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:53

İşte il il deprem bölgesinde son durum! Bakan Kurum paylaştı: Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. Devlet ve millet el ele vererek milyonlarca binanın yıkıldığı deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde teslim edilen konutların sayısı ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Kurum, ""Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok. Yüzünü güldürmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmayana dek deprem bölgesinden ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

İşte il il deprem bölgesinde son durum! Bakan Kurum paylaştı: Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası A.Ş (İLBANK) iş birliğiyle deprem bölgesindeki ev ve iş yerlerini yeniden inşa ediyor.

İşte il il deprem bölgesinde son durum! Bakan Kurum paylaştı: Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok

Bugüne kadar yapılması planlanan konutların yüzde 45'i teslim edildi. Cuma günü de "201 Bininci Konutun Anahtar Teslim ve Kura Çekim Töreni" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da gerçekleştirildi.

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İşte il il deprem bölgesinde son durum! Bakan Kurum paylaştı: Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok

46 BİN 307 KONUT VE 149 İŞ YERİ DAHA TESLİM EDİLDİ

Hatay'da 13 bin 980, Malatya'da 6 bin 554, Gaziantep'te bin 535, Kahramanmaraş'ta 7 bin 202, Adıyaman'da 6 bin 781, Osmaniye'de bin 921, Adana'da 2 bin 945, Diyarbakır'da 822, Elazığ'da 3 bin 353, Kilis'te 223, Şanlıurfa'da 991 olmak üzere toplam 46 bin 307 konut ve 149 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi. Böylece bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin 580'e yükseldi. 2025 yılı sonunda ise 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

İşte il il deprem bölgesinde son durum! Bakan Kurum paylaştı: Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok

BAKAN KURUM'DAN DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde bugüne kadar teslim edilen ve bu yıl içinde teslim edilecek konut ve iş yerlerine ilişkin haritalı paylaşım yaptı. Bakan Kurum, "Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok. 11 şehirde; 174 ayrı alanda 1.900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçimizle bugüne kadar 201 bin 580 konut ile iş yerimizin anahtarlarını teslim ettik. Yüzünü güldürmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmayana dek deprem bölgesinden ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

İşte il il deprem bölgesinde son durum! Bakan Kurum paylaştı: Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok

YERİNDE DÖNÜŞÜM İLE 21 MİLYAR TL DESTEK

11 ilde 174 ayrı alanda, toplam 3 bin 481 şantiyede, 182 bin kişi afet konutlarını bir an önce teslim etmek için 7/24 esasıyla seferberlik ruhuyla çalışıyor. Bununla birlikte, deprem bölgesindeki depremzedelere kendi evlerini ve iş yerlerini kendileri yaptırmak isterse Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak kredi ve hibe veriliyor. Konutlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlanıyor.

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