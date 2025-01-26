Giriş Tarihi: 26.01.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
13:53
İşte il il deprem bölgesinde son durum! Bakan Kurum paylaştı: Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok
Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. Devlet ve millet el ele vererek milyonlarca binanın yıkıldığı deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde teslim edilen konutların sayısı ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Kurum, ""Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok. Yüzünü güldürmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmayana dek deprem bölgesinden ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.