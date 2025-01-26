İşte il il deprem bölgesinde son durum! Bakan Kurum paylaştı: Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok

46 BİN 307 KONUT VE 149 İŞ YERİ DAHA TESLİM EDİLDİ

Hatay'da 13 bin 980, Malatya'da 6 bin 554, Gaziantep'te bin 535, Kahramanmaraş'ta 7 bin 202, Adıyaman'da 6 bin 781, Osmaniye'de bin 921, Adana'da 2 bin 945, Diyarbakır'da 822, Elazığ'da 3 bin 353, Kilis'te 223, Şanlıurfa'da 991 olmak üzere toplam 46 bin 307 konut ve 149 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi. Böylece bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin 580'e yükseldi. 2025 yılı sonunda ise 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.