İşte İmamoğlu suç örgütünün 2015-2017 arasındaki Beylikdüzü vurgunu: 2 yılda 24 daire 1 villa rüşvet...

Murat Kapki

HAVUZDA KALMAK İSTİYORSAN 7 MİLYON ÖDE

İddianamede işadamı Murat Kapki'nin "2019 seçimlerinden önce Sim Medya ve MSO isimli şirketlerin yetkilisiydim. 2019 seçimlerinden sonra beni önce Eyüp Subaşı arayarak bana İBB'nin havuzunda kayıtlı olan şirketlerin 7 milyon TL para vermesi gerektiğini, yoksa İBB havuzundan çıkarılacağını söyledi. Daha sonra Kültür AŞ'nin Genel Müdürü Serdal Taşkın ile görüştüm. Aynı şekilde o da bana 'Havuzda kalmak ve belediyeden izin almak istiyorsan 7 milyon TL ödemen gerekiyor' dedi" şeklindeki ifadeleri yer aldı.