İşte İmamoğlu suç örgütünün Beylikdüzü mağdurları: Arkasında sır ölüm ve mağduriyet bıraktı

EŞİNE MEKTUP BIRAKTI

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 'Zimmetine para geçirmek' suçlamasıyla karşı karşıya kalan belediyede veznedar olarak görev yapan Yaşar Uçar, mobbing ve baskılara dayanamayarak 29 Ocak 2019'da intihar etti.

Eşinin yaşadığı psikolojik baskıyı anlatan Arzu Uçar, "160 bin lira için eşimin ölümüne neden olanlar, eşimin intihar etmiş halini çocuklarımın görmesine neden olanlar bunun hesabını verecek. İçim soğusun istiyorum. 2 çocuğum var benim. O zamanlar 14 ve 17 yaşındaydılar. O yaştaki çocuklarım, babalarını ipte sallanırken gördü. Bu çok acı. Benim eşime o dönem yapılan suçlama, o dönem bir kooperatif gelerek ödeme yapıyor. Tamer Yaman isimli eşimin veznedar arkadaşı tahsilatı yapıyor. 13.58'de de makbuz iptal edilmiş görünüyor. 13.58'de de bilgisayar başında görünen eşim. Ancak şöyle bir durum var, o esnada eşimin bilgisayar başına bulunması makbuzu onun iptal ettiği anlamına gelmiyor. Bilirkişi raporlarında da tespit edildiği üzere bilgisayarlara uzaktan erişim var. Eşim zaman zaman bilgisayarlarda donma ve ekranda kararmalar olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla bu, bilirkişi raporunda da söylediği gibi Yaşar Uçar'ı suçlu duruma getirmiyor" dedi.