Giriş Tarihi: 12.04.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
07:34
İşte İmamoğlu suç örgütünün Beylikdüzü mağdurları: Arkasında sır ölüm ve mağduriyet bıraktı
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2009 yılında başladığı siyasi hayatına Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve İBB Başkanlığı ile devam etti. Ancak her bir aşamada akıl sınırlarını zorlayan usulsüzlüklere ve yolsuzluklara imza attı. Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik hiçbir eleştiriye tahammül göstermedi. Siyasi hayatında hep 'mağdur' edebiyatı yaptı. Ancak geride, amcası başta olmak üzere birçok sır ölüm ve mağduriyet bıraktı.