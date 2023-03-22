Son dakika | Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye vaadi!

6'lı koalisyon masasının Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kurduğu yakın diyalog çerçevesinde kullandığı "Kayyum atamalarına karşıyız" ifadeleri tepki topladı. İçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl yayımladığı "Eserler ve İcraatlarla Görevlendirme Yapılan Belediyeler" başlıklı 230 sayfalık kitapta, HDP'li belediyelere neden kayyum atandığı ve HDP-PKK ilişkisini gösteren çarpıcı tespitler ve delillere yer verildi. Kitapta özellikle 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı belediyelerinin terör örgütü PKK ile ilişkisi tane tane aktarıldı. İşte kitaptaki bazı tespitler:

