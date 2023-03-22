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Haberler Galeri Son dakika | Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaadi!
Giriş Tarihi: 22.03.2023 06:48 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 06:48

Son dakika | Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaadi!

6'lı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı HDP eşbaşkanları ile görüşmesi sonrası "Kayyum atamalarına karşıyız" açıklaması büyük tepki topladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı kitapta, HDP-PKK ilişkisini gösteren çarpıcı tespitler ve deliller tek tek sıralandı. İşte normalleştirmeye çalışılan Masa-HDP ilişkisinde HDP'ye vadedilen kayyum uygulamasının kaldırılmasının arkasındaki gerçekler

TOLGA ÖZLÜ
Son dakika | Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye vaadi!

6'lı koalisyon masasının Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kurduğu yakın diyalog çerçevesinde kullandığı "Kayyum atamalarına karşıyız" ifadeleri tepki topladı. İçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl yayımladığı "Eserler ve İcraatlarla Görevlendirme Yapılan Belediyeler" başlıklı 230 sayfalık kitapta, HDP'li belediyelere neden kayyum atandığı ve HDP-PKK ilişkisini gösteren çarpıcı tespitler ve delillere yer verildi. Kitapta özellikle 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı belediyelerinin terör örgütü PKK ile ilişkisi tane tane aktarıldı. İşte kitaptaki bazı tespitler:

Son dakika | Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye vaadi!

"SİLAH VE PATLAYICI MADDE YIĞINAĞI YAPMIŞTIR"

- Terör örgütü PKK, silahlı ve siyasi faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla 2014 yerel seçimleri sonrası dönemde HDP/DBP'li belediye yönetimlerinin bulunduğu merkezlerde silah ve patlayıcı madde yığınağı yaptı. Ayrıca sözde mahkeme kurma ve vergi toplama gibi yasadışı eylemlerle bölgede devlet otoritesini tahrip eden ayrı bir hukuki ve siyasi düzen kurma teşebbüsünde bulundu.

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Son dakika | Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye vaadi!

- Mart 2013'te ilan ettiği eylem yapmama kararını 11 Temmuz 2015'te sonlandırdığını açıkladı. Örgüt, HDP'nin seçim barajını geçmesini kendi başarısı olarak değerlendirmiş ve ülke içerisinde silahlı eylemlerine yeniden başlama kararı aldı.

Son dakika | Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye vaadi!

BELEDİYELERDEN ÖZYÖNETİM İLANLARI

- Örgütün başlattığı saldırılara ve sözde öz yönetim ilanına ilişkin çağrılarına paralel olarak HDP/DBP yönetimindeki birçok il ve ilçe belediyesinden art arda sözde 'özyönetim ilanları' gelmiştir. İlk olarak Şırnak'ta 10 Ağustos 2015'te sözde öz yönetim (özerklik) ilan edildi. Ardından Hakkâri, Silopi, Cizre, Nusaybin, Yüksekova, Varto, Bulanık, Sur, Silvan, Lice, Başkale ve Doğubayazıt'ın da olduğu birçok yerden sözde özerklik ilan edildi.

Son dakika | Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye vaadi!

- Sözde özerliklik ilanı sonrasında, PKK'nın 'kıra dayalı şehir savaşı' adını verdiği kalkışmayla birçok il ve ilçede hendekler kazılarak ve barikatlar kurularak terör faaliyetlerinin şehir merkezlerine taşınması amaçlandı.

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