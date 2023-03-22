Giriş Tarihi: 22.03.2023 06:48
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
06:48
Son dakika | Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaadi!
6'lı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı HDP eşbaşkanları ile görüşmesi sonrası "Kayyum atamalarına karşıyız" açıklaması büyük tepki topladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı kitapta, HDP-PKK ilişkisini gösteren çarpıcı tespitler ve deliller tek tek sıralandı. İşte normalleştirmeye çalışılan Masa-HDP ilişkisinde HDP'ye vadedilen kayyum uygulamasının kaldırılmasının arkasındaki gerçekler