İşte Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü oyunu! Bez parçası diyen de, serbestliğin iptali için AYM’ye giden de o

CHP lideri Kılıçdaroğlu helalleşme kisvesi altında kötü senaryoyla yazılmış yeni bir dizide başrolü üstlendi. Yayımladığı Instagram videosuyla başörtüsünü yasal güvenceye almak için kanun teklifi vereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, ikiyüzlülükte zirve yaptı. Oysaki aynı Kılıçdaroğlu SSK'nın başında olduğu dönemde başörtüsü taktıkları için kurum avukatları hakkında soruşturma açtırmış, milletvekiliyken üniversitelerde başörtüsü serbertisinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne koşa koşa gitmişti. Başörtüsüne '1 metrekarelik bez parçası' dediği sözleri hâlâ hafızalarda olan, ikna odalarının mimarlarıyla dava arkadaşlığını hiç bırakmayan Kılıçdaroğlu melek rolüyle toplumun hiçbir kesimini inandıramadı