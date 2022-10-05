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Haberler Galeri İşte Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü oyunu! Bez parçası diyen de, serbestliğin iptali için AYM'ye giden de o
Giriş Tarihi: 05.10.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 08:01

İşte Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü oyunu! Bez parçası diyen de, serbestliğin iptali için AYM'ye giden de o

SSK'nın başında olduğu dönemde başörtüsü taktıkları için kurum avukatları hakkında soruşturma açtıran, milletvekiliyken üniversitelerde başörtüsü serbertisinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün helalleşme kisvesi altında kötü senaryoyla yazılmış yeni bir dizide başrolü üstlendi. Başörtüsüne '1 metrekarelik bez parçası' dediği sözleri hâlâ hafızalarda olan, ikna odalarının mimarlarıyla dava arkadaşlığını hiç bırakmayan Kılıçdaroğlu melek rolüyle toplumun hiçbir kesimini inandıramadı.

TOLGA ÖZLÜ
Fatma GÖKSU
İşte Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü oyunu! Bez parçası diyen de, serbestliğin iptali için AYM’ye giden de o

CHP lideri Kılıçdaroğlu helalleşme kisvesi altında kötü senaryoyla yazılmış yeni bir dizide başrolü üstlendi. Yayımladığı Instagram videosuyla başörtüsünü yasal güvenceye almak için kanun teklifi vereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, ikiyüzlülükte zirve yaptı. Oysaki aynı Kılıçdaroğlu SSK'nın başında olduğu dönemde başörtüsü taktıkları için kurum avukatları hakkında soruşturma açtırmış, milletvekiliyken üniversitelerde başörtüsü serbertisinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne koşa koşa gitmişti. Başörtüsüne '1 metrekarelik bez parçası' dediği sözleri hâlâ hafızalarda olan, ikna odalarının mimarlarıyla dava arkadaşlığını hiç bırakmayan Kılıçdaroğlu melek rolüyle toplumun hiçbir kesimini inandıramadı

İşte Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü oyunu! Bez parçası diyen de, serbestliğin iptali için AYM’ye giden de o

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kirli geçmişini yok sayarak başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Instagram hesabından yayımladığı video toplumun her kesimi tarafından samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak bulundu.

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İşte Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü oyunu! Bez parçası diyen de, serbestliğin iptali için AYM’ye giden de o

28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında başörtüsü ve İmam Hatiplerle ilgili alınan yasakçı kararların Erdoğan öncülüğünde AK Parti iktidarında ortadan kaldırıldığına dikkat çeken siyasiler ve vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi:

İşte Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü oyunu! Bez parçası diyen de, serbestliğin iptali için AYM’ye giden de o

"UTANÇ MANŞETLERİNİ ATTIRAN CHP'DİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: Ne Anayasamızda, ne de kanunlarımızda başörtüsünü yasaklayan bir hüküm yok. Vesayetçi darbeci anlayışın hakim olduğu yıllarda keyfi bir şekilde uygulanan bir yasak vardır. Bu keyfiliği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sona erdirmiştir. Bu ülkede başörtüsü serbestliği getiren Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettiren, "411 el kaosa kalktı" dedirten CHP'dir. Başörtüsünü yasaklayabilecek bir güç artık Türkiye'de yoktur.

İşte Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü oyunu! Bez parçası diyen de, serbestliğin iptali için AYM’ye giden de o

GÖSTERMELİK TEKLİFLERLE ZULMÜ UNUTTURAMAZSINIZ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin: Kılıçdaroğlu, iptal ettirmek için AYM'ye götürdüğü başörtüsü özgürlüğü için yasa teklifi verecekmiş. Yasalarda olmayan yasak yıllarca Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne dayandırıldı. Göstermelik yasa teklifleriyle hiç kimse yaptıkları zulümleri unutturamaz.

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