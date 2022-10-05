Giriş Tarihi: 05.10.2022 07:14
Güncelleme Tarihi: 05.10.2022
08:01
İşte Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü oyunu! Bez parçası diyen de, serbestliğin iptali için AYM'ye giden de o
SSK'nın başında olduğu dönemde başörtüsü taktıkları için kurum avukatları hakkında soruşturma açtıran, milletvekiliyken üniversitelerde başörtüsü serbertisinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün helalleşme kisvesi altında kötü senaryoyla yazılmış yeni bir dizide başrolü üstlendi. Başörtüsüne '1 metrekarelik bez parçası' dediği sözleri hâlâ hafızalarda olan, ikna odalarının mimarlarıyla dava arkadaşlığını hiç bırakmayan Kılıçdaroğlu melek rolüyle toplumun hiçbir kesimini inandıramadı.