Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
15:31
İşte kirli kumpasta en yeni bilgiler! Gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına nasıl kaçtı? Son sinyal o ilçeden...
Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden aralarında siyasiler, gazeteciler, ekonomi dünyasından ünlü isimlerin de yer aldığı birçok isme yönelik kumpas planıyla çalkalanıyor. Firari gizli tanıkla yapılan görüşme kayıtlarının ifşa olmasının ardından 3 emniyet müdürü, 2 komiser ve 3 sivil şahıs gözaltına alındı. Peki gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına nasıl kaçtı? Kimle irtibatlı? SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, yeni detayları ilk kez A Haber canlı yayınında açıkladı.