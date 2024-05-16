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Haberler Galeri İşte kirli kumpasta en yeni bilgiler! Gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına nasıl kaçtı? Son sinyal o ilçeden...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 15:31

İşte kirli kumpasta en yeni bilgiler! Gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına nasıl kaçtı? Son sinyal o ilçeden...

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden aralarında siyasiler, gazeteciler, ekonomi dünyasından ünlü isimlerin de yer aldığı birçok isme yönelik kumpas planıyla çalkalanıyor. Firari gizli tanıkla yapılan görüşme kayıtlarının ifşa olmasının ardından 3 emniyet müdürü, 2 komiser ve 3 sivil şahıs gözaltına alındı. Peki gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına nasıl kaçtı? Kimle irtibatlı? SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, yeni detayları ilk kez A Haber canlı yayınında açıkladı.

İşte kirli kumpasta en yeni bilgiler! Gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına nasıl kaçtı? Son sinyal o ilçeden...

Başkent Ankara, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden Türkiye'de olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı.

İşte kirli kumpasta en yeni bilgiler! Gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına nasıl kaçtı? Son sinyal o ilçeden...

Firari gizli tanıkla yapılan görüşmenin ifşa olmasının ardından 3 emniyet müdürü, 2 komiser ve 3 sivil şahıs olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.

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İşte kirli kumpasta en yeni bilgiler! Gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına nasıl kaçtı? Son sinyal o ilçeden...

Peki gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına nasıl kaçtı? Kimle irtibatlı? SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber ekranlarında yeni detayları açıkladı.

İşte kirli kumpasta en yeni bilgiler! Gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına nasıl kaçtı? Son sinyal o ilçeden...

"KENDİSİNE M7 KODU VERİLDİ"

SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, soruşturma kapsamında 28 şüphelinin tutuklandığını ve Serdar Sertçelik'in 'gizli tanık' olduğunu belirtti. Nazif Karaman, "28 kişi tutuklandı ama Serdar Sertçelik tutuklanmadı. Neden tutuklanmadı? Çünkü organize şube ve savcılık tarafından gizli tanık yapılmıştı. M7 kodu kendisine verilmişti.

İşte kirli kumpasta en yeni bilgiler! Gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına nasıl kaçtı? Son sinyal o ilçeden...

Gizli tanık yapıldığı için bir yandan dosyanın iki numaralı sanığı, bir yandan da 61 kişi hakkında dava açılmıştı, bu 61 kişiden biriydi. Ama dava açılmadı. Neden?

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