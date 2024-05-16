İşte kirli kumpasta en yeni bilgiler! Gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına nasıl kaçtı? Son sinyal o ilçeden...

"KENDİSİNE M7 KODU VERİLDİ"

SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, soruşturma kapsamında 28 şüphelinin tutuklandığını ve Serdar Sertçelik'in 'gizli tanık' olduğunu belirtti. Nazif Karaman, "28 kişi tutuklandı ama Serdar Sertçelik tutuklanmadı. Neden tutuklanmadı? Çünkü organize şube ve savcılık tarafından gizli tanık yapılmıştı. M7 kodu kendisine verilmişti.

