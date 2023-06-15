Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 13:24

İşte Mansur Yavaş'ın EYT'lilere zulmü! Belgeleri ortaya çıktı: İşçinin hakkını teslim etmiyorlar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı perişan ederken kendi döneminden önce çalışmaya başlayan işçilerinde haklarını gasp etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıllık EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca mağdur emeklilik hakkı kazanırken, ABB'nin başına gelmeden önce "EYT'yi ben çözeceğim" diyerek mağdurlara söz veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği ortaya çıktı. 4857 sayılı kanunun 32'nci ve 112'nci maddelere göre emeklilik hakkı kazandığı ay içerisinde emeklilik haklarının ödeneceği belirtilmesine rağmen aylardır kıdem tazminatlarını alamayan işçilerin Yavaş'ı CİMER'e şikayet ettiği ortaya çıktı.