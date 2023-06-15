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Haberler Galeri İşte Mansur Yavaş'ın EYT'lilere zulmü! Belgeleri ortaya çıktı: İşçinin hakkını teslim etmiyorlar
Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 13:24

İşte Mansur Yavaş'ın EYT'lilere zulmü! Belgeleri ortaya çıktı: İşçinin hakkını teslim etmiyorlar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı perişan ederken kendi döneminden önce çalışmaya başlayan işçilerinde haklarını gasp etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıllık EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca mağdur emeklilik hakkı kazanırken, ABB'nin başına gelmeden önce "EYT'yi ben çözeceğim" diyerek mağdurlara söz veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği ortaya çıktı. 4857 sayılı kanunun 32'nci ve 112'nci maddelere göre emeklilik hakkı kazandığı ay içerisinde emeklilik haklarının ödeneceği belirtilmesine rağmen aylardır kıdem tazminatlarını alamayan işçilerin Yavaş'ı CİMER'e şikayet ettiği ortaya çıktı.

TOLGA ÖZLÜ
İşte Mansur Yavaş’ın EYT’lilere zulmü! Belgeleri ortaya çıktı: İşçinin hakkını teslim etmiyorlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başına gelmeden önce "EYT'yi ben çözeceğim" diyerek seçim mesajları veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan Büyükşehir Belediyesi'nde 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği ortaya çıktı.

İşte Mansur Yavaş’ın EYT’lilere zulmü! Belgeleri ortaya çıktı: İşçinin hakkını teslim etmiyorlar

"Çalışan bütün işçiler benim ailemin bir parçasıdır" diyerek vatandaşların gözünü boyamaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını aldığı günden beri işçiye yapmadığını bırakmadı.

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İşte Mansur Yavaş’ın EYT’lilere zulmü! Belgeleri ortaya çıktı: İşçinin hakkını teslim etmiyorlar

Kendi döneminden önce çalışan personele her türlü mobing, baskı zulmü yapan Yavaş, şimdi de EYT'den emeklilik hakkı kazanan ve devlet tarafından emekli maaşları bile verilen işçilerin kıdem tazminatlarını ödemedi.

İşte Mansur Yavaş’ın EYT’lilere zulmü! Belgeleri ortaya çıktı: İşçinin hakkını teslim etmiyorlar

Emeklilik hakkı kazanan ve EYT maaşlarını bile alan işçilerin kıdem tazminatı alamadıklarını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan belgeleri ile ortaya çıkardı.

İşte Mansur Yavaş’ın EYT’lilere zulmü! Belgeleri ortaya çıktı: İşçinin hakkını teslim etmiyorlar

HAK, HUKUK, ADALET DİYORLAR NE HAK NE HUKUK NE DE ADALET TANIYORLAR

"Yerel seçimlerden önce EYT'yi kendisinin çözeceğini söyleyen Yavaş, EYT'den emeklilik hakkı kazanan işçinin hakkını vermekten aciz" diyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "4 yıldır Ankara'yı, Ankaralı vatandaşları perişan ettiniz. Bozulan metrolar, en ufak yağmurda yaşanan su baskınları, kokan mazgallar insanları artık bıktırdı.

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