İstanbul genelinde yapım yılı 2000 ve öncesine ait bina sayısı 817 bini aşarken, bu binalar mevcut yapıların yüzde 70.2'sini oluşturuyor. Bu binalarda 3.1 milyon hane var. 2000 ve öncesinde yapılan en çok binanın bulunduğu ilçe 39 bin 786'yla Fatih. Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel CHP'nin başını çektiği muhalefet partilerinin ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) projelere karşı açtığı davalar.



