Giriş Tarihi: 26.02.2023 07:18
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
07:18
İşte muhalefetin İstanbul'u depreme mahkum ettiği o harita! Her yerde dönüşüme dava açmışlar
Son dakika haberler: İstanbul depreme hazırlanırken CHP'nin başını çektiği muhalefet partileri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, tüm kentsel dönüşüm projelerini durdurmak için birbirleriyle yarışıyor SABAH, açılan davalar nedeniyle durdurulan veya iptal ettirilen İstanbul'un 9 ilçesi ve 48 mahallesindeki projelerin röntgenini çekti. Vatandaş isyanda: Muhalefet organize işlerle hayatımızı riske atıyor