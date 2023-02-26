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Haberler Galeri İşte muhalefetin İstanbul'u depreme mahkum ettiği o harita! Her yerde dönüşüme dava açmışlar
Giriş Tarihi: 26.02.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 07:18

İşte muhalefetin İstanbul'u depreme mahkum ettiği o harita! Her yerde dönüşüme dava açmışlar

Son dakika haberler: İstanbul depreme hazırlanırken CHP'nin başını çektiği muhalefet partileri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, tüm kentsel dönüşüm projelerini durdurmak için birbirleriyle yarışıyor SABAH, açılan davalar nedeniyle durdurulan veya iptal ettirilen İstanbul'un 9 ilçesi ve 48 mahallesindeki projelerin röntgenini çekti. Vatandaş isyanda: Muhalefet organize işlerle hayatımızı riske atıyor

MUSTAFA BAKIRHAN
Mustafa Kara
HARUN SEKMEN
BARIŞ SAVAŞ
İşte muhalefetin İstanbul’u depreme mahkum ettiği o harita! Her yerde dönüşüme dava açmışlar

İstanbul genelinde yapım yılı 2000 ve öncesine ait bina sayısı 817 bini aşarken, bu binalar mevcut yapıların yüzde 70.2'sini oluşturuyor. Bu binalarda 3.1 milyon hane var. 2000 ve öncesinde yapılan en çok binanın bulunduğu ilçe 39 bin 786'yla Fatih. Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel CHP'nin başını çektiği muhalefet partilerinin ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) projelere karşı açtığı davalar.

İşte muhalefetin İstanbul’u depreme mahkum ettiği o harita! Her yerde dönüşüme dava açmışlar

DAVACI CHP VE TMMOB

SABAH, kentsel dönüşüm projeleri durdurulan ve iptal ettirilen İstanbul'un 9 ilçesindeki 48 mahallenin röntgenini çekti. 48 mahalleden 10'unda İBB ve TMMOB bizzat davacı pozisyonunda bulunuyor. İşte o mahalleler ve dava durumları:
Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi. Dönüşüme karşı 6 dava açıldı. Davacılar arasında TMMOB ve İBB yer alıyor. Yerel mahkeme tarafından bir yürütmeyi durdurma kararı verildi. Diğer davalar ise devam ediyor.

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İşte muhalefetin İstanbul’u depreme mahkum ettiği o harita! Her yerde dönüşüme dava açmışlar

Güngören Tozkoparan Mahallesi 3'üncü etap. Dava sayısı 2. Davacılar arasında Şehir Plancıları Odası bulunuyor. Mahkeme rezerv yapı alanının iptaline karar verdi. Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi. Dava sayısı 11. Davacılar arasında İBB de yer alıyor. Davaların bir kısmı devam ediyor, bir kısmına kısmen tahliye, bir kısmına ise yürütmeyi durdurma kararları verildi.

İşte muhalefetin İstanbul’u depreme mahkum ettiği o harita! Her yerde dönüşüme dava açmışlar

Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi 3'üncü etap. Toplam 50'nin üstünde dava açıldı. Davacı kısmında ise sadece TMMOB Şehir Plancıları Odası var. Bir kısmına yürütmeyi durdurma kararı, bir kısmına davanın reddi, bir kısmına da dava konusu işlemin iptali kararları bulunuyor.

İşte muhalefetin İstanbul’u depreme mahkum ettiği o harita! Her yerde dönüşüme dava açmışlar

Gaziosmanpaşa Yenimahalle 9 No'lu bölge. 50'nin üstünde dava bulunuyor. Yine aynı şekilde TMMOB Şehir Plancıları Odası davacı pozisyonunda. Bir kısmına yürütmeyi durdurma, bir kısmına davanın reddi, bir kısmına da dava konusu işlemin iptali kararları verildi.

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