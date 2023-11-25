Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İşte Tarkan gerçeği! İzmirlinin parasını sahneye gömmüşler: Sadece sahneye 25.5 milyon gitmiş
Giriş Tarihi: 25.11.2023 06:35 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 06:36

İşte Tarkan gerçeği! İzmirlinin parasını sahneye gömmüşler: Sadece sahneye 25.5 milyon gitmiş

Mega Star Tarkan, geçtiğimiz yıl İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü olan 9 Eylül'de, 1. Kordon'da konser verdi. Konsere saatler kala rüzgarın etkisi ile Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki platform çöktü. Zamanla yarışan ekipler Gündoğdu Meydanı'na ikinci bir sahne kurdu. Tarkan'a ödenen ücret kamuoyunda merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ısrarla konser için ödenen rakamı kamuoyuna açıklamadı. Soyer'in herkesten sır gibi sakladığı Tarkan Konserinin İzmirliye maliyeti Sayıştay'ın 2022 yılına ilişkin yaptığı denetimle belli oldu. SABAH'ın ele geçirdiği denetim raporuna göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ, sahne, ses ve ışık sistemi kurulumu için Star As Firmasıyla 17 milyon liraya sözleşme imzalamış. Sorumluluk yüklenici firmada olmasına rağmen sahne yıkılınca İZFAŞ, Star As ile ek protokol yapıp ikinci bir sahne kurulumu için 8.5 milyon liralık bir ödeme daha yapmış. Tüm bunlar yetmezmiş gibi firmanın uçakla sahne kurulumu için İstanbul'dan İzmir'e getirdiği 40 kişinin uçak biletleri ile 60 kişinin konaklama ücreti de imzalanan sözleşme uyarınca yüklenici firma tarafından karşılanması gerekirken yine Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ tarafından karşılanmış. Üstelik İZFAŞ imzaladığı sözleşmeden doğan hakkını kullanmayıp yüklenici firmaya ceza bile kesmemiş. Tarkan'a ödenen 3 milyon 540 bin liralık kaşe ücreti de dikkate alındığında teknik personelin ulaşım ve konaklama giderleri hariç belediye kasasından harcanan para 29 milyon lirayı bulmuş.

ERTAN GÜRCANER
İşte Tarkan gerçeği! İzmirlinin parasını sahneye gömmüşler: Sadece sahneye 25.5 milyon gitmiş

Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü olan 9 Eylül'de Tarkan Konseri düzenledi. Konsere saatler kala 1. Kordon'da kurulan sahne, rüzgarın etkisi ile çöktü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konserin planlandığı gibi yapılacağını açıkladı.

İşte Tarkan gerçeği! İzmirlinin parasını sahneye gömmüşler: Sadece sahneye 25.5 milyon gitmiş

İKİNCİ BİR SAHNE KURULDU
Ardından da Gündoğdu Meydanı'na ikinci bir sahne kuruldu. Yaşananlar sonrası Mega Star Tarkan'a ne kadar ücret ödendiği merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ısrarla Tarkan Konserinin İzmirliye ne kadara mal olduğunu açıklamaktan kaçındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte Tarkan gerçeği! İzmirlinin parasını sahneye gömmüşler: Sadece sahneye 25.5 milyon gitmiş

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR YAPTI
Baskıların giderek artması üzerine Soyer,
Tarkan'ın konser karşılığı belediyeden ücret almadığını söyledi. Sonra ağız değiştirerek Tarkan'a sadece kaşe ücreti adı altında ödeme yapıldığını, bu paranın da sponsorlar tarafından karşılandığını, belediyenin kasasından bir kuruş bile çıkmadığını belirtti.

İşte Tarkan gerçeği! İzmirlinin parasını sahneye gömmüşler: Sadece sahneye 25.5 milyon gitmiş

SAYIŞTAY ORTAYA ÇIKARDI
Sayıştay'ın Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık şirketi İZFAŞ'la ilgili olarak hazırladığı denetim raporu, tüm gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Rapora göre İZFAŞ, Tarkan konseri için sahne, ışık ve ses sistemi kurulması ve konserin teknik olarak sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için Star As Firması ile 25 Ağustos 2022 tarihinde 17 milyon TL'lik sözleşme imzalamış. Sahnenin konsere saatler kala rüzgarın da etkisi ile çökmesi üzerine İZFAŞ tüm sorumluluk yüklenici firmada olmasına rağmen Star As ile 6 Eylül tarihinde ikinci bir sahne kurulumu için 8,5 milyon TL değerinde ek sözleşme yapmış. Tüm bunlar yetmezmiş gibi yüklenici firmanın ikinci sahne kurulumu için hava yolu ile İzmir'e getirttiği 40 kişilik teknik ekibin uçak bileti masrafları ile 60 kişilik konaklama gideri de İZFAŞ tarafından karşılanmış.

İşte Tarkan gerçeği! İzmirlinin parasını sahneye gömmüşler: Sadece sahneye 25.5 milyon gitmiş

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYGULANMAMIŞ
Sayıştay tarafından eldeki belgeler ışığında hazırlanan raporda İZFAŞ tarafından düzenlenen etkinlikte idare aleyhine uygulamalar yapıldığı ve sözleşme hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çekildi.

KONAKLAMA GİDERLERİ SÖZLEŞME BEDELİNDEN KARŞILANMALIYDI
Asıl sözleşme kapsamında işin teknik şartname hükümlerine göre yerine getirilmesinin yüklenicinin sorumluluğunda olup, buna istinaden yüklenicinin çalıştıracağı ekibin ulaşım ve konaklama giderlerinin de sözleşme bedeli içinden karşılanması gerektiğini belirten Sayıştay: "Yüklenicinin sorumluluğunda olan, kendi çalışanlarına ilişkin ulaşım ve konaklama işleri için şirkete ek mali yük getirecek şekilde sonradan ek protokol yapılması, İZFAŞ aleyhine sonuç doğurmuştur" ifadelerine yer veridi

SON DAKİKA