İşte Tarkan gerçeği! İzmirlinin parasını sahneye gömmüşler: Sadece sahneye 25.5 milyon gitmiş

SAYIŞTAY ORTAYA ÇIKARDI

Sayıştay'ın Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık şirketi İZFAŞ'la ilgili olarak hazırladığı denetim raporu, tüm gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Rapora göre İZFAŞ, Tarkan konseri için sahne, ışık ve ses sistemi kurulması ve konserin teknik olarak sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için Star As Firması ile 25 Ağustos 2022 tarihinde 17 milyon TL'lik sözleşme imzalamış. Sahnenin konsere saatler kala rüzgarın da etkisi ile çökmesi üzerine İZFAŞ tüm sorumluluk yüklenici firmada olmasına rağmen Star As ile 6 Eylül tarihinde ikinci bir sahne kurulumu için 8,5 milyon TL değerinde ek sözleşme yapmış. Tüm bunlar yetmezmiş gibi yüklenici firmanın ikinci sahne kurulumu için hava yolu ile İzmir'e getirttiği 40 kişilik teknik ekibin uçak bileti masrafları ile 60 kişilik konaklama gideri de İZFAŞ tarafından karşılanmış.