Giriş Tarihi: 25.11.2023 06:35
Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
06:36
İşte Tarkan gerçeği! İzmirlinin parasını sahneye gömmüşler: Sadece sahneye 25.5 milyon gitmiş
Mega Star Tarkan, geçtiğimiz yıl İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü olan 9 Eylül'de, 1. Kordon'da konser verdi. Konsere saatler kala rüzgarın etkisi ile Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki platform çöktü. Zamanla yarışan ekipler Gündoğdu Meydanı'na ikinci bir sahne kurdu. Tarkan'a ödenen ücret kamuoyunda merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ısrarla konser için ödenen rakamı kamuoyuna açıklamadı. Soyer'in herkesten sır gibi sakladığı Tarkan Konserinin İzmirliye maliyeti Sayıştay'ın 2022 yılına ilişkin yaptığı denetimle belli oldu. SABAH'ın ele geçirdiği denetim raporuna göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ, sahne, ses ve ışık sistemi kurulumu için Star As Firmasıyla 17 milyon liraya sözleşme imzalamış. Sorumluluk yüklenici firmada olmasına rağmen sahne yıkılınca İZFAŞ, Star As ile ek protokol yapıp ikinci bir sahne kurulumu için 8.5 milyon liralık bir ödeme daha yapmış. Tüm bunlar yetmezmiş gibi firmanın uçakla sahne kurulumu için İstanbul'dan İzmir'e getirdiği 40 kişinin uçak biletleri ile 60 kişinin konaklama ücreti de imzalanan sözleşme uyarınca yüklenici firma tarafından karşılanması gerekirken yine Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ tarafından karşılanmış. Üstelik İZFAŞ imzaladığı sözleşmeden doğan hakkını kullanmayıp yüklenici firmaya ceza bile kesmemiş. Tarkan'a ödenen 3 milyon 540 bin liralık kaşe ücreti de dikkate alındığında teknik personelin ulaşım ve konaklama giderleri hariç belediye kasasından harcanan para 29 milyon lirayı bulmuş.